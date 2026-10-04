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ATSO'da sarı liste tüm meslek gruplarında üstünlüğü sağladı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Mehmet Torunoğlu'nun sarı listesi, 18 meslek grubunun tamamında üstünlük sağlayarak seçimi kazandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ATSO'da sarı liste tüm meslek gruplarında üstünlüğü sağladı

seçim süreci ve sonuçlar:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) düzenlenen meslek komitesi ve meclis üyeleri organ seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların açılması ve sayımın tamamlanmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mehmet Torunoğlu tarafından oluşturulan sarı liste tüm sandıklarda üstünlük sağlayarak, 18 meslek grubunun tamamında zafer elde etti.

sandık işlemleri ve oy dağılımı:

Seçimlerde görevli ekipler tarafından düzenli bir şekilde yürütülen sayım çalışmalarında, sarı listenin her bir meslek grubunda açık farkla önde olduğu rapor edildi. Sandık sonuçlarına göre listenin geniş bir çoğunlukla seçimi kazandığı, parti veya aday bazlı değil oda üyelerinin tercihleri doğrultusunda yeni dönemin şekilleneceği belirtildi.

adayın açıklamaları ve mesajı:

Mehmet Torunoğlu sonuçların ardından yaptığı değerlendirmede seçimin birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştiğini vurguladı. Torunoğlu, "Bugün birlik beraberlik içerisinde seçim yaptık. Sandıklar sayılmaya devam ediyor ama bütün sandıklarda iki kat üstünlüğümüz var. Ben burada herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Kazanan Adıyaman’ın birlik beraberliği oldu" ifadelerini kullandı.

yeni dönem beklentileri:

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri de kesinleşmiş oldu. Seçim sürecine katılan ve katkı sağlayan üyelere teşekkür edilirken, sonuçların Adıyaman iş dünyası, oda üyeleri ve kent için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Oda yönetimi, önümüzdeki dönemde birlik içinde çalışarak kent ve üyelerin çıkarlarını koruma sözü verdi.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (ATSO) GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ...

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (ATSO) GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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