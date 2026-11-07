Avcılar sahilinde balonlarla hayatı yeniden kutladılar

İstanbul Avcılar'da yaşayan 43 yaşındaki Deniz Karakurt için arkadaşları sahilde sürpriz bir kutlama düzenledi. Geçen yıl Ekim ayında göğsünde kitle fark ederek başvurduğu hastanede meme kanseri teşhisi konan Karakurt, yaklaşık bir yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Onlarca kadının bir araya gelip gökyüzüne balon bırakmasıyla gerçekleşen buluşmada hem sevinç hem de duygusal anlar yaşandı.

tedavi süreci ve yaşananlar:

Karakurt, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "İsmim Deniz Karakurt 43 yaşındayım. Geçen sene Ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık gününde kendimi kontrol ederken kitle fark ettim. Ameliyat sürecim, kemoterapi, radyoterapi sürecim hepsi bitti. Çok şükür her şey çok güzel geldi." Bu ifadeler, erken evrede yakalanmış bir vakadan sonra geçen zorlukları ve nihai iyileşmeyi özetledi.

Kendisi, tedavinin en ağır bölümünün kemoterapi olduğunu, bunun sonucunda saç, kaş ve kirpik dökülmesi ile ağrılar yaşadığını belirtti. Tedavi sonrası takibin sürdüğünü ve "şu an atlattım çok şükür akıllı ilaca geçiyorum" diyerek kontrol süreçlerine devam ettiğini ifade etti.

erken teşhis çağrısı ve dayanışma:

Karakurt, konuşmasında özellikle erken teşhisin önemine dikkat çekti: "Herkes erken teşhisin farkına varsın. Herkes kendisini kontrol etsin." Arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında duygulandığını, kutlamada mutluluktan ağladığını da dile getirdi.

Sahilde bir araya gelen kadınlar, Karakurt'un iyileşmesini kutlamak ve farkındalığı güçlendirmek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı. Etkinlik, yakın çevrenin desteğini ve kanserle mücadelede bilincin önemini gözler önüne seren samimi bir kutlama olarak kayda geçti.

Karakurt, tüm destekçilerine teşekkür ederken zor günlerin geride kaldığını, kontrollerine devam ettiğini ve benzer durumdaki herkese düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Avcılar'da kanseri yenen arkadaşları için gökyüzüne balon bıraktılar