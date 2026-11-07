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Erzurum-Oltu yolunda yoğun kar tır ve kamyonları durma noktasına getirdi

Erzurum'da gece artan kar yağışı, Erzurum-Oltu kara yolunda özellikle Oltu rampasında ağır tonajlı araçların yolda kalmasına ve trafiğin durmasına yol açtı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum-Oltu yolunda yoğun kar tır ve kamyonları durma noktasına getirdi

Erzurum-Oltu kara yolunda durum:

Erzurum'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzurum-Oltu kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar, özellikle Oltu rampası mevkisinde ulaşımı sekteye uğrattı ve sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı.

Oltu rampasında ağır araçların etkisi:

Oltu rampasında ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Yolda kalan tır ve kamyonlar diğer araçların ilerlemesini engelledi; bu durum, güzergâhta uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi:

Yolda oluşan trafik yoğunluğu ve bekleyen araçların görüntüleri, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücüler, kar ve zorlu yol koşullarının yolculuklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yetkililerin ve ekiplerin müdahalesiyle ilgili resmi bir bilgi henüz habere yansımadı; bölgedeki sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

ERZURUM’DA GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ERZURUM-OLTU KARA YOLUNDA ULAŞIMI OLUMSUZ...

ERZURUM’DA GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ERZURUM-OLTU KARA YOLUNDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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