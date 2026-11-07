Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetimleri yoğunlaştırdı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi kapsamında okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Denetim uygulaması:

Ekipler, öğrencilerin okul giriş, öğle arası ve çıkış zamanlarında okul bahçesi ve çevresinde yoğun devriye ve denetim faaliyetleri yürütüyor; görevli personel çevrede görünürlük sağlayarak olası risklere karşı hızlı müdahale edebilecek şekilde görev yapıyor.

Amaç ve etki:

Yapılan uygulamalar, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve yerel düzeyde huzur ve güven ortamının korunması konusunda önemli rol oynuyor.

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTTURMUYOR