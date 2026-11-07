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Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetimleri yoğunlaştırdı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, okul çevresi denetimleriyle öğrencilerin giriş-çıkış ve öğle arası zamanlarında geniş güvenlik önlemleri uyguluyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetimleri yoğunlaştırdı

Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetimleri yoğunlaştırdı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi kapsamında okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Denetim uygulaması:

Ekipler, öğrencilerin okul giriş, öğle arası ve çıkış zamanlarında okul bahçesi ve çevresinde yoğun devriye ve denetim faaliyetleri yürütüyor; görevli personel çevrede görünürlük sağlayarak olası risklere karşı hızlı müdahale edebilecek şekilde görev yapıyor.

Amaç ve etki:

Yapılan uygulamalar, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve yerel düzeyde huzur ve güven ortamının korunması konusunda önemli rol oynuyor.

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTTURMUYOR

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTTURMUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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