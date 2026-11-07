Bilecik'te jandarma okul çevresinde denetimleri yoğunlaştırdı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi kapsamında okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alıyor.
Denetim uygulaması:
Ekipler, öğrencilerin okul giriş, öğle arası ve çıkış zamanlarında okul bahçesi ve çevresinde yoğun devriye ve denetim faaliyetleri yürütüyor; görevli personel çevrede görünürlük sağlayarak olası risklere karşı hızlı müdahale edebilecek şekilde görev yapıyor.
Amaç ve etki:
Yapılan uygulamalar, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve yerel düzeyde huzur ve güven ortamının korunması konusunda önemli rol oynuyor.
JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTTURMUYOR
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!