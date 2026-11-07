Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bayburt'ta Yerlice ve Güzelce köylerinde yapısal hasar tespiti tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Bayburt'un Yerlice ve Güzelce köylerinde çıkan yangınlarda ev ve ahır hasarını teknik olarak tespit etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta Yerlice ve Güzelce köylerinde yapısal hasar tespiti tamamlandı

Bayburt’un Yerlice ile Güzelce köylerinde çıkan yangınların ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarını yürüttü. Ekipler yangından etkilenen yapılarda yerinde incelemeler yaparak zararların kapsamını değerlendirdi.

çalışmanın kapsamı:

İncelemelerde öncelikle yangından doğrudan etkilenen konutlar ve ahırlar ele alındı. Teknik ekipler, yapısal bütünlük, kullanım güvenliği ve onarım gereksinimlerine ilişkin ölçüm ve tespitler gerçekleştirdi. Yapılan tespitler, hasarın büyüklüğünü ve onarım sürecinde izlenecek yol haritasını belirlemeye yönelik hazırlandı.

kayıt ve değerlendirme süreci:

Çalışmalar sırasında ev ve ahırlarda meydana gelen hasarlar ayrıntılı şekilde raporlandı ve gerekli teknik notlar alındı. Ekiplerin incelemeleriyle yangının yapılarda oluşturduğu hasarın boyutu kayıt altına alındı ve ilerleyen aşamalarda başvurulacak resmi tespit belgeleri hazırlandı.

Yetkililer, tespit edilen hasarlar doğrultusunda gerekli idari ve teknik işlemlerin başlatılacağını belirtti. Bölge halkına yönelik destek ve onarım süreçlerinin planlanması için tespit sonuçları ilgili kurumlarla paylaşılacak.

BAYBURT’UN İKİ KÖYÜNDE YANGIN SONRASI HASAR TESPİTİ YAPILDI

BAYBURT’UN İKİ KÖYÜNDE YANGIN SONRASI HASAR TESPİTİ YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üreticilere uyarı: Niğde genelinde 7–10 Kasım arasında zirai don bekleniyor
images

Sakarya yaylaları kara büründü
images

Ağrı’da sabahın ilk karıyla sokaklar kartpostala döndü
images

Debinin yükselmesi yamaçı çöktürdü: Deliçay'da ağaç suya devrildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi