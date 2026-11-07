Bayburt'ta Yerlice ve Güzelce köylerinde yapısal hasar tespiti tamamlandı

Bayburt’un Yerlice ile Güzelce köylerinde çıkan yangınların ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarını yürüttü. Ekipler yangından etkilenen yapılarda yerinde incelemeler yaparak zararların kapsamını değerlendirdi.

çalışmanın kapsamı:

İncelemelerde öncelikle yangından doğrudan etkilenen konutlar ve ahırlar ele alındı. Teknik ekipler, yapısal bütünlük, kullanım güvenliği ve onarım gereksinimlerine ilişkin ölçüm ve tespitler gerçekleştirdi. Yapılan tespitler, hasarın büyüklüğünü ve onarım sürecinde izlenecek yol haritasını belirlemeye yönelik hazırlandı.

kayıt ve değerlendirme süreci:

Çalışmalar sırasında ev ve ahırlarda meydana gelen hasarlar ayrıntılı şekilde raporlandı ve gerekli teknik notlar alındı. Ekiplerin incelemeleriyle yangının yapılarda oluşturduğu hasarın boyutu kayıt altına alındı ve ilerleyen aşamalarda başvurulacak resmi tespit belgeleri hazırlandı.

Yetkililer, tespit edilen hasarlar doğrultusunda gerekli idari ve teknik işlemlerin başlatılacağını belirtti. Bölge halkına yönelik destek ve onarım süreçlerinin planlanması için tespit sonuçları ilgili kurumlarla paylaşılacak.

BAYBURT’UN İKİ KÖYÜNDE YANGIN SONRASI HASAR TESPİTİ YAPILDI