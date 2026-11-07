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HAK-İŞ genel başkanı Arslan Diyarbakır teşkilatıyla yol haritası belirledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ve şube başkanlarıyla bir araya gelerek teşkilat çalışmaları, talepler ve öncelikleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

HAK-İŞ genel başkanı Arslan Diyarbakır teşkilatıyla yol haritası belirledi

ziyaretin ana gündemi:

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ve sendikaların şube başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede teşkilat çalışmaları, çalışma hayatının güncel meseleleri, talep ve beklentiler, sendikal mücadelenin hedefleri ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

diyarbakır yönetiminin değerlendirmesi:

Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, genel başkan Mahmut Arslan’ın gerçekleştirdiği görüşmenin kendileri için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Emek ve alın terini merkeze alan sendikal anlayışımızın, birlik ve beraberlik ruhuyla daha da güçlenerek yoluna devam etmesinin önemini bir kez daha hissettik. HAK-İŞ ailesi olarak bizler; emeğin değerini korumak, emekçinin hakkını savunmak, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin hakim olması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kutlu mücadelede en büyük gücümüz; teşkilatımızın köklü geçmişi, ortak hedeflerimiz, dayanışma kültürümüz ve aynı ideal etrafında kenetlenmiş büyük HAK-İŞ ailemizdir. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın bilgi, birikim, tecrübe ve yol gösterici değerlendirmeleri, teşkilatımızın çalışmalarına güç katarken; bizlere daha büyük hedefler doğrultusunda çalışma azmi ve sorumluluğu yüklemektedir. İnanıyoruz ki güçlü teşkilat, güçlü dayanışma ve ortak mücadele anlayışıyla emek dünyasına değer katmaya, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya ve sendikal mücadelemizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle il başkanlığımıza gerçekleştirdikleri nazik ziyaretlerinden, teşkilatımıza gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

gelecek adımlar:

Taraflar, toplantıda dile getirilen öncelikler doğrultusunda teşkilat çalışmalarını güçlendirme ve üyelerin taleplerini takip etme sözü verdi. Birlik, dayanışma ve hak arama vurgusunun öne çıktığı görüşme, teşkilatın motivasyonunu artıran bir adım olarak değerlendirildi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, DİYARBAKIR İL BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM VE...

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, DİYARBAKIR İL BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM VE SENDİKALARIN ŞUBE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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