Huzurevi sakinleri Doğan Cüceloğlu'nun kitabıyla sohbet etti

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (YBRM) bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezi'nde, "İyilik Var" projesi kapsamında bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, kurum sakinleri ile gönüllülerin bir araya gelmesiyle düzenlendi.

etkinliğin akışı:

Programda gönüllüler, Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı "Var mısın?" adlı eserinden bölümler seslendirdi. Okunan kısımlar sırasında huzurevi sakinleri dikkatle dinledi; zaman zaman duraklamalarla pasajların anlamı üzerine paylaşımlar yapıldı. Sesli okuma yöntemi, katılımcıların metne daha kolay dahil olmasını sağladı.

katılımcı deneyimi:

Kıymetli büyükler, okunan bölümler üzerine sohbet ederek anılarını ve düşüncelerini aktardı; bu paylaşımlar etkinliğe sıcaklık kattı. Gönüllüler ve huzurevi çalışanları arasındaki etkileşim, sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Program, yapılan değerlendirme ve sohbetlerin ardından tamamlandı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI FETHİ YILMAZ SEZER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (YBRM) BÜNYESİNDEKİ AKTİF YAŞAM MERKEZİ'NDE, "İYİLİK VAR" PROJESİ KAPSAMINDA KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.