Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

Yeşilyurtlu kadınlar imeceyle dağdan topladıkları bitkilerden pekmez, turşu, sirke ve peynir üretiyor; ürünleri İstanbul başta birçok yere gönderiliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle ürettikleri geleneksel gıdalarla hem mutfak kültürünü yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Üretim doğal kaynaklardan sağlanan ham maddelerle yapılıyor ve ortaya çıkan ürünler ilçe sınırlarını aşıp şehir merkezlerine gönderiliyor.

üretim süreci:

Grup, dağdan toplanan bitkileri ve meyveleri işleyerek başta pekmez, turşu, sirke ve ev yapımı peynir olmak üzere çeşitli yöresel lezzetler üretiyor. Üretim imece usulü yürütülüyor; kadınlar evlerde bir araya gelip hazırlık, işleme ve ambalajlama aşamalarında birbirine destek oluyor.

Hacer Erdir süreci şöyle özetliyor: "Biz arkadaşlar arasında imece usulü evimize katkı olsun diye iş yapıyoruz. Hepsi doğal ürünler. Dal turşusu yapıyoruz. Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz. Sirke, pekmez ve turşusunu yapıyoruz. Kendi sütümüzden peynir yapıyoruz. Arkadaşlar arasında birbirimize yardım ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere birçok yere gönderiyoruz".

pazarlama ve ekonomik katkı:

Üretilen ürünler yerel pazarlarda satılmasının yanı sıra, paketlenip ilçe dışına gönderiliyor; bu sayede kadınlar ev ekonomilerine somut katkı sağlıyor. İmece usulü çalışma modeli hem dayanışmayı güçlendiriyor hem de yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Tokatlı kadınların ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor

Tokatlı kadınların ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de kısa film festivali genç sinemacıları ödüllendirdi
images

Yeşilyurtlu kadınların imecesi Tokat lezzetini ilçenin dışına taşıyor
images

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren 'Köklerden Geleceğe' veli okumaları Kahta'...
images

Bursa'nın hafızası söyleşi dizisi geçmişi geleceğe taşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi