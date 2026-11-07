Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle ürettikleri geleneksel gıdalarla hem mutfak kültürünü yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Üretim doğal kaynaklardan sağlanan ham maddelerle yapılıyor ve ortaya çıkan ürünler ilçe sınırlarını aşıp şehir merkezlerine gönderiliyor.

üretim süreci:

Grup, dağdan toplanan bitkileri ve meyveleri işleyerek başta pekmez, turşu, sirke ve ev yapımı peynir olmak üzere çeşitli yöresel lezzetler üretiyor. Üretim imece usulü yürütülüyor; kadınlar evlerde bir araya gelip hazırlık, işleme ve ambalajlama aşamalarında birbirine destek oluyor.

Hacer Erdir süreci şöyle özetliyor: "Biz arkadaşlar arasında imece usulü evimize katkı olsun diye iş yapıyoruz. Hepsi doğal ürünler. Dal turşusu yapıyoruz. Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz. Sirke, pekmez ve turşusunu yapıyoruz. Kendi sütümüzden peynir yapıyoruz. Arkadaşlar arasında birbirimize yardım ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere birçok yere gönderiyoruz".

pazarlama ve ekonomik katkı:

Üretilen ürünler yerel pazarlarda satılmasının yanı sıra, paketlenip ilçe dışına gönderiliyor; bu sayede kadınlar ev ekonomilerine somut katkı sağlıyor. İmece usulü çalışma modeli hem dayanışmayı güçlendiriyor hem de yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Tokatlı kadınların ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor