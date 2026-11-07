Robot CANİKMAN İstiklal Caddesi'nde dans ve fotoğraflarla ilgi çekti

Renkli karşılaşma ve cadde yaşamı:

Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yoğun ilgi gördü. Taksim Meydanı ve cadde boyunca yürüyüş yapan robot, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere poz vererek hatıra fotoğrafları çektirdi. Cadde üzerinde gerçekleşen buluşmalar, vatandaşların cep telefonlarına yansıyan renkli görüntülere sahne oldu.

Robotun kent içindeki hareketleri, esnaf ziyaretleri ve gençlerle yapılan yürüyüşler çevrede merak uyandırdı. CANİKMAN, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek ziyaretçilerin taleplerine olumlu yanıt verdi ve kendine has dans figürleriyle ilgi topladı.

Etkinlik kapsamında yolculuk:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri etkinliği çerçevesinde İstanbul’a gelen CANİKMAN, etkinlik alanı dışında da programı genişleterek Taksim ve Sultanahmet bölgelerinde ziyaretçilerle buluşmaya devam etti. Samsun Tanıtım Günleri stantlarıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen bu şehir turu, bölge sakinleri ve turistler arasında yoğun ilgiyle karşılandı.

Etkinlik sırasında kaydedilen videolar ve fotoğraflar, sosyal medyada da paylaşılırken cadde üzerindeki anlar ziyaretçiler tarafından sık sık belgeledi. CANİKMAN’ın performansı, sokak yaşamına farklı bir renk kattı.

Belediye mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CANİKMAN’ın gençlere ve çocuklara ilham vermeyi amaçladığını belirtti. Başkan Sandıkçı, tüm vatandaşları Tanıtım Günleri'ndeki Canik Belediyesi stantlarına davet ederek robotun etkinlik boyunca ziyaretçilerin ilgisine açık kalacağını ifade etti.

CANİKMAN, Samsun Belediyesi adına gerçekleştirilen bu tanıtım faaliyetinde hem tanıtım unsuru hem de halkla etkileşim aracı olarak rol aldı ve İstiklal Caddesi ile Sultanahmet’teki performansıyla dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU OLAN VE CANİK BELEDİYESİ'NDEKİ GÖREVİNİ SÜRDÜREN CANİKMAN, İSTANBUL'UN TARİHİ SOKAKLARINDA VATANDAŞLARLA VE TURİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ. İLGİ ODAĞI HALİNE GELEN CANİKMAN, VATANDAŞLARIN FOTOĞRAF ÇEKTİRME İSTEĞİNİ KIRMAZKEN ONLARLA DANS EDİP EĞLENMEYİ DE İHMAL ETMEDİ.