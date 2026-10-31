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Kirada bekleyen 80 aile: müteahhit ile kooperatifin arası 197 daireyi kilitledi

Samsun'da müteahhit ile kooperatif arasındaki anlaşmazlık, 197 dairelik projeden 80 aileyi evsizlikle karşı karşıya bıraktı; mağdurlar çözüm bekliyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kirada bekleyen 80 aile: müteahhit ile kooperatifin arası 197 daireyi kilitledi

Samsun’da teslim alamayan alıcıların bekleyişi sürüyor

Samsun’da 197 dairelik bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasındaki anlaşmazlık nedeniyle dairelerine kavuşamıyor. Alıcılar, hem kira ödemeye devam ettiklerini hem de belirsizliğin sürdüğünü belirterek mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

Mağdurların iddiaları ve beklentileri:

Aileler adına konuşan Veysel Gür, kooperatif ile müteahhit A.C. arasında imzalanan protokole güvenerek ve arsa üzerindeki konutları beğenerek ev satın aldıklarını söyledi. Gür, "Şu görmüş olduğunuz daireler bizlerin paralarıyla yapılmıştır. Bizler kooperatif ile müteahhit A.C. arasında imzalanan protokole güvenerek bu projeden daire almış masum aileleriz" diye konuştu.

Gür, toprak sahipleri ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlıkların doğrudan alıcıları etkilediğini vurgulayarak, "Hepimiz kira ödüyoruz, bekleyecek tahammülümüz kalmadı" ifadesini kullandı ve sürecin hızlandırılmasını istedi. Aileler, çözüm arayışında kooperatifin diğer üyelerine de çağrı yaptı.

Kooperatifin açıklaması ve hukuki durum:

S.S. 19 Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi, yaptığı açıklamada müteahhidin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Kooperatif, müteahhidin daireleri birden fazla kişiye sattığını ve inşaatı yarım bırakarak yurt dışına kaçtığını iddia ederek, kooperatifin 79 üyesinin de mağdur olduğunu duyurdu.

Alıcılar, sorunun müteahhitten ziyade kooperatif yöneticileriyle birlikte çözülmesini talep ediyor. Gür, kooperatif temsilcisinin davranışlarına tepki göstererek, "Bizler yaşadığımız sorunu müteahhit ile çözmeyeceğiz... Sorunu kooperatif temsilciniz ile değil, bizim gibi mağdur olmuş sağduyulu kooperatif yöneticileriniz ile birlikte çözelim" dedi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, teslimat sürecini durdurmuş durumda ve mağdurlar yasal sürecin sonuçlanmasını bekliyor. Hem alıcılar hem de kooperatif sorunun çözümü için yetkili mercilere ve ilgili paydaşlara çağrı yaparken, hukuki ve idari adımların izleneceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, projeden pay alan aileler bir an önce dairelerine kavuşmak ve kira yükünden kurtulmak istiyor; taraflar arasındaki uzlaşma ya da yargı süreci nihai belirleyici olacak.

SAMSUN&#039;DA BİR KONUT PROJESİNDEN EV SATIN ALAN YAKLAŞIK 80 AİLE, MÜTEAHHİT İLE KOOPERATİF ARASINDA...

SAMSUN'DA BİR KONUT PROJESİNDEN EV SATIN ALAN YAKLAŞIK 80 AİLE, MÜTEAHHİT İLE KOOPERATİF ARASINDA YAŞANAN ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE DAİRELERİNİ TESLİM ALAMADIKLARINI BELİRTEREK İKİNCİ KEZ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI. AYNI DAİRELERİN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDIĞINI İDDİA EDEN AİLELER, YAŞADIKLARI MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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