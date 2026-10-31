Muğla'da pazar akşamı itibarıyla yerel olarak şiddetli sağanak bekleniyor

Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Zamanlama ve şiddet tahmini:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Kasım Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra yağışların etkisini artıracağı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yapılan açıklamada, yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de şiddetli olabileceği belirtildi.

Beklenen olumsuzluklar ve uyarı:

Uyarıda, şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, uyarıya konu olan süre zarfında meteorolojik gelişmelerin yakından takip edilmesini ve olası olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını istiyor.

MUĞLA’YA ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI