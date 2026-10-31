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Fidan ve Velasco Atlanta'da dış politika gündemini masaya yatırdı

G20 toplantısı için ABD'de bulunan Fidan, Atlanta'da Meksika Dışişleri Bakanı Velasco ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel-güresel gelişmeleri görüştü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:02

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan ve Velasco Atlanta'da dış politika gündemini masaya yatırdı

Görüşme detayları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Georgia eyaletinin Atlanta kentinde, Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile küresel ve bölgesel alandaki gelişmeler ele alındı.

İkili ilişkiler ve gündem:

Taraflar, mevcut iş birliği çerçevesi ve iletişimin sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede öncelikli konuların değerlendirilmesi ve ortak tutumların paylaşılması öne çıktı.

Toplantı marjındaki temaslar:

Bakan Fidan'ın G20 marjında sürdürdüğü temaslar kapsamında gerçekleşen görüşme, karşılıklı diyalog ve koordinasyonun güçlendirilmesine zemin oluşturdu ve iki ülkenin dış politika temaslarının devam edeceğine işaret etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’DE DÜZENLENEN G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’DE DÜZENLENEN G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANI ROBERTO VELASCO ALVAREZ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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