Dolar 48,4404 +0,01%
Euro 56,3396 +0,14%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.980,08 +0,12%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,70 +1,47%
--°

Avcılar’da kontrolünü yitiren asfalt kamyonu alt geçide düştü

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 03.30 civarında D-100 yanyolunda plakası 23 LF 218 olan asfalt kamyonu korkulukları aşıp alt geçide düştü; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 06:16

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 06:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Avcılar’da kontrolünü yitiren asfalt kamyonu alt geçide düştü

kaza ve ilk müdahale:

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sabah saat 03.30 civarında seyir halindeki asfalt kamyonu kontrolden çıkarak demir korkulukları aştı ve alt geçit yoluna düşüp yan yattı. Olayın yaşandığı araç, 23 LF 218 plakalı asfalt kamyonu olarak kaydedildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yol güvenliği ve ulaşım düzenlemesi:

Kaza nedeniyle ilgili alt geçit yolu, güvenlik çalışmaları ve araç kaldırma çalışmaları süresince çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler olay yerinde inceleme ve kaldırma çalışmasına başladı.

soruşturma ve takip:

Kazanın kesin nedenine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı; ilgili birimler olay yerinde inceleme sürdürürken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, sürücü ve yol güvenliğiyle ilgili bulguların raporlanacağını aktardı.

AVCILAR’DA ASFALT KAMYONU DEMİR KORKULUKLARI AŞARAK ALT GEÇİT YOLUNA DÜŞTÜ

AVCILAR’DA ASFALT KAMYONU DEMİR KORKULUKLARI AŞARAK ALT GEÇİT YOLUNA DÜŞTÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antakya'da sanayi mevkiinde yük asansörü düştü, ekipler bir kişiyi kurtardı
images

Geri manevrada çarptığı dur tabelasını yerinden sökmeye çalıştı
images

Kayseri'de yolda uyuyan sürücüye 25 bin lira ceza, 6 aylık ehliyet el konuldu
images

Yahyalı'da orman yangını kontrol altına alındı, havadan müdahale görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Küçükdalyan'da polis baskını: 78 captagon ve esrar ele geçirildi

Antakya'da sanayi mevkiinde yük asansörü düştü, ekipler bir kişiyi kurtardı

Yaylaların ömrünü taşıyanlar: konargöçer ailelerin zorlu ritmi

Karaisalı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı