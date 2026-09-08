Avcılar’da kontrolünü yitiren asfalt kamyonu alt geçide düştü

kaza ve ilk müdahale:

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sabah saat 03.30 civarında seyir halindeki asfalt kamyonu kontrolden çıkarak demir korkulukları aştı ve alt geçit yoluna düşüp yan yattı. Olayın yaşandığı araç, 23 LF 218 plakalı asfalt kamyonu olarak kaydedildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yol güvenliği ve ulaşım düzenlemesi:

Kaza nedeniyle ilgili alt geçit yolu, güvenlik çalışmaları ve araç kaldırma çalışmaları süresince çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler olay yerinde inceleme ve kaldırma çalışmasına başladı.

soruşturma ve takip:

Kazanın kesin nedenine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı; ilgili birimler olay yerinde inceleme sürdürürken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, sürücü ve yol güvenliğiyle ilgili bulguların raporlanacağını aktardı.

AVCILAR’DA ASFALT KAMYONU DEMİR KORKULUKLARI AŞARAK ALT GEÇİT YOLUNA DÜŞTÜ