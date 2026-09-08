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Dondurmadaki tek kepçe Erzincan'da aronya bahçesine dönüştü

Erzincanlı Güven Bilyay, dondurmadaki bir kepçe aronya dondurmasıyla ilham aldı; iklime uygunluğu görünce bahçe kurdu ve günlük 20-25 kg ürün topluyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Dondurmadaki tek kepçe Erzincan'da aronya bahçesine dönüştü

Bir kepçeden bahçeye: aronya serüveni

Erzincan'da yaşayan Güven Bilyay, sıcak bir günde dondurmacıda tattığı bir kepçe aronya dondurmasının ardından meyveyle ilgilenmeye başladı. Beğenince araştırdı, bölgenin ikliminin aronya yetiştiriciliğine uygun olduğunu tespit etti ve bahçe kurmaya karar verdi.

Bilyay süreci şu sözlerle anlattı: 'Bir kepçe dondurma aldık, mevzu buralara kadar geldi. Demek ki 2 kepçe alsaydık daha ne yapardık?'. Karar verdikten sonra çalışmalara başladı ve bitkinin yetiştirilmesi için gerekenleri uyguladı.

İklim ve üretim süreci:

Bilyay, Erzincan ikliminin aronyaya uygun olduğunu gördüğünü belirterek 'Ben de bu işi yaparım. Bismillah dedik. Sonuçta 3'üncü yılın sonunda bu aronyaları yetiştirdik.' dedi. Bahçesinden siparişlere göre günlük 20-25 kilogram aronya topluyor.

Antioksidan değeri ve tüketici daveti:

Bilyay, aronyanın antioksidan içeriğinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, meyvenin çeşitli faydaları olduğunu söyledi. 'Özellikle antioksidan oranı yüksek olduğu için bunun 35 gramı günlük insan vücudunun ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bilimsel olarak araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış. Bizim uydurmamız değil.' ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitesine göre günlük toplanan ürün miktarını ve siparişlere göre çalışma düzenini aktaran Bilyay, vatandaşları aronya bahçesine davet ederek doğrudan alım ve tanıtım çağrısında bulundu.

ERZİNCAN&#039;DA SICAK HAVADAN BUNALAN GÜVEN BİLYAY&#039;IN DONDURMACIDA TATTIĞI BİR KEPÇE ARONYA...

ERZİNCAN'DA SICAK HAVADAN BUNALAN GÜVEN BİLYAY'IN DONDURMACIDA TATTIĞI BİR KEPÇE ARONYA DONDURMASI, KENDİSİNİ ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÖNLENDİRDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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