Diyarbakır'da sabah sağanağı alt geçitleri felç etti, trafik kilitlendi

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış bazı alt geçitlerde su birikintilerine yol açarken, kent içi ulaşımda aksamalar görüldü.

etki ve müdahale:

Yağış nedeniyle özellikle Park Orman Altgeçidi tıkanarak araç trafiğine kapandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alt geçidi güvenlik nedeniyle kapattı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Geri geri manevra yapmakta zorlanan bir araç, ekipler tarafından halatla çekilerek bölgeden çıkarıldı.

trafik yoğunluğu ve ulaşım:

Sağanak aynı zamanda kent merkezindeki ana arterleri de etkiledi. Urfa Bulvarı ve çevresinde biriken yağmur suları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu; sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerden alternatif güzergâh ve hızlı müdahale talep etti.

Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için altyapı ve yağmur suyu drenajıyla ilgili çalışmaların önemine dikkat çekerken, sürücülere de ani yağışlarda dikkatli olmaları ve uyarıları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı