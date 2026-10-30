Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9817 +0,37%
Bist 10.933,32 -2,08%
Altın Gram 6.425,15 -0,74%
EUR/USD 1,1204 +0,21%
Brent Petrol 113,05 +2,03%
--°

Diyarbakır'da sabah sağanağı alt geçitleri felç etti, trafik kilitlendi

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah sağanağı alt geçitleri suyla doldurdu; itfaiye müdahale etti, bazı araçlar halatla çekildi, trafik durdu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da sabah sağanağı alt geçitleri felç etti, trafik kilitlendi

Diyarbakır'da sabah sağanağı alt geçitleri felç etti, trafik kilitlendi

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış bazı alt geçitlerde su birikintilerine yol açarken, kent içi ulaşımda aksamalar görüldü.

etki ve müdahale:

Yağış nedeniyle özellikle Park Orman Altgeçidi tıkanarak araç trafiğine kapandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alt geçidi güvenlik nedeniyle kapattı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Geri geri manevra yapmakta zorlanan bir araç, ekipler tarafından halatla çekilerek bölgeden çıkarıldı.

trafik yoğunluğu ve ulaşım:

Sağanak aynı zamanda kent merkezindeki ana arterleri de etkiledi. Urfa Bulvarı ve çevresinde biriken yağmur suları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu; sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerden alternatif güzergâh ve hızlı müdahale talep etti.

Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için altyapı ve yağmur suyu drenajıyla ilgili çalışmaların önemine dikkat çekerken, sürücülere de ani yağışlarda dikkatli olmaları ve uyarıları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Diyarbakır&#039;da sağanak yağışla alt geçitler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok
images

Butan'da Shintaphu gölü taşması sonrası Gasa'da sel altyapıya zarar verdi
images

Samsun'da iki ilçede kumar denetiminde 6 kişiye ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek