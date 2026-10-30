Dolar 49,9461 +0,07%
Euro 55,9913 +0,38%
Bist 10.939,33 -2,03%
Altın Gram 6.426,11 -0,73%
EUR/USD 1,1206 +0,22%
Brent Petrol 112,89 +1,89%
--°

Termal dronlarla kayıp Emrah Gedik'i arayan ekipler

İnegöl'de 4 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Emrah Gedik için Şibali Mahallesi'nde termal dron destekli arama sürüyor; ailesi ilaç durumundan endişeli.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Termal dronlarla kayıp Emrah Gedik'i arayan ekipler

Arama çalışmaları devam ediyor:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik için arama çalışmaları sürüyor. Ailesi ve yakınları, Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden haber alınamayan Gedik'ten gelecek iyi haberi bekliyor.

Gedik, son olarak Fatih Camii çevresinde görüldüğü ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bilgisi üzerine ekiplerin dikkatini çekti. Arama çalışmaları, özellikle görüntülerin gösterdiği güzergâhlara yoğunlaştırıldı.

Termal dronlarla yapılan tarama:

Ekipler, Şibali Mahallesi mevkiinde termal dronlar kullanarak arazi taraması gerçekleştiriyor. Termal görüntüleme ile ağaçlık ve ulaşılması güç alanlarda ısı farklılıkları takip edilerek iz sürme çalışmaları yapılıyor.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, gündüz ve gece operasyonlarıyla alanı sistematik şekilde kontrol ediyor; ulaşılabilir noktalarda tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları da titizlikle inceleniyor.

Aile endişesi ve çağrı:

Ailenin verdiği bilgiye göre Gedik, psikolojik tedavi görüyor ve ilaçlarını kullanmadığı belirtiliyor; bu durum yakınlarının sağlık endişesini artırıyor. Yetkililer ve aile, Gedik'in durumundan endişeli olduklarını ifade ediyor.

Kamuoyuna çağrı yapan aile ve güvenlik güçleri, Gedik'i gören veya nerede olabileceği hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesini istiyor. Herhangi bir bilgi, kayıp kişinin bulunmasında belirleyici olabilir.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 33 YAŞINDAKİ EMRAH GEDİK’İ BULMAK...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 33 YAŞINDAKİ EMRAH GEDİK’İ BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şarampole devrilen otomobilde üç kişi yaralandı, kaza Kızıltepe'de
images

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok
images

Butan'da Shintaphu gölü taşması sonrası Gasa'da sel altyapıya zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tır şoförlerinin önündeki Schengen engeli: UND'den Avrupa'ya çözüm çağrısı

Sağlıkta üreten vizyon: yerli cihaz ve ilaçlarla küresel pazara

Aksu zabıtasının savunma hazırlığı güçlendirildi: biber gazı eğitiminde uygulamalı tatbikat

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek