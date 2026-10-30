Termal dronlarla kayıp Emrah Gedik'i arayan ekipler

Arama çalışmaları devam ediyor:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik için arama çalışmaları sürüyor. Ailesi ve yakınları, Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden haber alınamayan Gedik'ten gelecek iyi haberi bekliyor.

Gedik, son olarak Fatih Camii çevresinde görüldüğü ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bilgisi üzerine ekiplerin dikkatini çekti. Arama çalışmaları, özellikle görüntülerin gösterdiği güzergâhlara yoğunlaştırıldı.

Termal dronlarla yapılan tarama:

Ekipler, Şibali Mahallesi mevkiinde termal dronlar kullanarak arazi taraması gerçekleştiriyor. Termal görüntüleme ile ağaçlık ve ulaşılması güç alanlarda ısı farklılıkları takip edilerek iz sürme çalışmaları yapılıyor.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, gündüz ve gece operasyonlarıyla alanı sistematik şekilde kontrol ediyor; ulaşılabilir noktalarda tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları da titizlikle inceleniyor.

Aile endişesi ve çağrı:

Ailenin verdiği bilgiye göre Gedik, psikolojik tedavi görüyor ve ilaçlarını kullanmadığı belirtiliyor; bu durum yakınlarının sağlık endişesini artırıyor. Yetkililer ve aile, Gedik'in durumundan endişeli olduklarını ifade ediyor.

Kamuoyuna çağrı yapan aile ve güvenlik güçleri, Gedik'i gören veya nerede olabileceği hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesini istiyor. Herhangi bir bilgi, kayıp kişinin bulunmasında belirleyici olabilir.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 33 YAŞINDAKİ EMRAH GEDİK’İ BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.