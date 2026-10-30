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Silah ticareti ve örgüte lojistik destek iddiası: 16 ilde 198 şüpheli hakkında adli işlem

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde düzenlenen operasyonlarda silah ticareti ve örgüte lojistik destek iddiasıyla 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını; 55'inin tutuklandığını, 29'unun adli kontrol hükümlerine tabi tutulduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silah ticareti ve örgüte lojistik destek iddiası: 16 ilde 198 şüpheli hakkında adli işlem

Silah ticareti ve örgüte lojistik destek iddiası: 16 ilde 198 şüpheli hakkında adli işlem

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonlarda toplam 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kişilerden 55'inin tutuklandığı ve 29'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

Operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Açıklamaya göre operasyonlar, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlama, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olma ile tehdit ve cebir yoluyla haksız kazanç sağlama iddiaları üzerine gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten birimler, organize suç şebekelerinin finansman ve tedarik zincirlerine odaklanarak eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Operasyonlar sırasında ele geçirilenler arasında 140 adet tabanca, 61 adet av tüfeği, 23 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası yer alıyor. Bakanlık, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlarımızdan haksız kazanç sağlamak" ve "silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlamak" suçlarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Son olarak Bakanlık, "Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleriyle görev yapan birimleri tebrik etti.

16 ilde &quot;Organize Suçlarla Mücadele&quot; kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında...

16 ilde "Organize Suçlarla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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