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Hastane otoparkında yangın paniği: İskenderun'da park halindeki araç zarar gördü

İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında motor kısmından başlayan yangın vatandaşların ihbarı sonrası itfaiye ekiplerince söndürüldü; araçta hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hastane otoparkında yangın paniği: İskenderun'da park halindeki araç zarar gördü

hastane otoparkında yangın olayı:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve yangın nedeniyle hastane bahçesinde panik yaşandı.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışması:

Sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İskenderun ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü; müdahale sonucunda araçta hasar meydana geldi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma yapılıyor.

Hastane otoparkında korku dolu anlar; otomobil alevlere teslim oldu

Hastane otoparkında korku dolu anlar; otomobil alevlere teslim oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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