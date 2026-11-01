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Kuluncak'ın lezzeti ve kültürü İstanbul'da yoğun ilgi topladı

İstanbul'daki Malatya Tanıtım Günleri'nde Kuluncak standı 29 Ekim-1 Kasım arasında dört gün boyunca binlerce ziyaretçi ve çok sayıda protokol üyesi ağırladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuluncak'ın lezzeti ve kültürü İstanbul'da yoğun ilgi topladı

Kuluncak standı Malatya Tanıtım Günleri'nde öne çıktı

İstanbul'da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri'nde Kuluncak ilçesinin standı, yöresel ürünleri ve kültürel öğeleriyle dikkat çekti. 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kuluncak standı dört gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı ve ilçenin tanıtımına katkı sağladı.

Protokol ve ziyaretçi çeşitliliği:

Standın ev sahipliğini Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAKULDER) Başkanı Osman Çalışkan, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ve Kuluncak Belediyesi adına KULAŞ Genel Müdürü Bilal Boyraz üstlendi. Etkinlik boyunca standı ziyaret edenler arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve çok sayıda belediye başkanı ile siyasi ve iş dünyası temsilcileri yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve diğer ilçe belediye başkanları standı ziyaret eden isimler arasındaydı. Ayrıca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz da ilgi gösterdi. Ziyaretler sırasında İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaretleri dolayısıyla plaket takdim edildi.

Yöresel tatlar ve kültürel tanıtım:

Standın en çok ilgi gören yanlarından biri, Kuluncak'ın özgün ürünlerinin sunumuydu. Ziyaretçilere geleneksel kavurga, Malatya kayısısı, çıtır kayısı çekirdeği, alıç, Kuluncak armudu, elma ve doğal kuru dut ikram edildi. Ayrıca çeşitli hediyelerle ilçenin doğal zenginlikleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Sanatçılar Ebru Yaman, Ahmet Satılmış ve Mehmet Balaban da standa uğrayarak etkinliğe renk kattı.

Etkinlik boyunca standı ziyaret eden yoğun kalabalık ve farklı kesimlerden gelen konuklar, Kuluncak'ın hem gastronomik hem de kültürel mirasını İstanbul'da görünür kıldı. Dört gün süresince binlerce kişinin uğradığı stant, ilçenin tanıtım hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynadı ve Malatya'nın yöresel zenginliklerinin metropolde temsil edilmesine katkı sundu.

İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENEN MALATYA TANITIM GÜNLERİ&#039;NDE KULUNCAK STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. DÖRT GÜN...

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN MALATYA TANITIM GÜNLERİ'NDE KULUNCAK STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. DÖRT GÜN BOYUNCA BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN STANTTA DEVLET PROTOKOLÜ, MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARI, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER VE SANATÇILAR BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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