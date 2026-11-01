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Alucra'da yaylak alanda define arama planı: bulunan malın yarısı arayıcıya verilecek

Yeşilyurt'ta 49,99 m2'lik define arama için ÇED tamamlandı; kazı 10 m'ye kadar, 15 günde gözetim altında yapılacak; bulunanın yüzde 50'si arayıcıya.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alucra'da yaylak alanda define arama planı: bulunan malın yarısı arayıcıya verilecek

projenin kapsamı ve denetim:

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, 49,99 metrekarelik bir alanda define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı. Projeyi yürütecek kişi olarak dosyada Fazlı V. isimli başvuru sahibi yer alıyor; çalışma sahası, tapuda Yeşilyurt köyü 220 ada 7 parsel olarak belirtildi.

Planlanan kazı çalışmaları en fazla 10 metre derinliğe kadar yapılacak ve sahada toplam 7 kişi görev alacak. Çalışmaların tamamlanmasının 15 gün içinde hedeflendiği, projenin maliyetinin ise 221 bin TL olarak hesaplandığı proje dosyasında yer aldı.

Çalışmalar, iki müze uzmanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını temsilen görevlendirilecek birer yerel temsilcinin gözetiminde yürütülecek. Proje sahası mülkiyet haritasında yaylak alanı olarak kayıtlı olduğundan, gerekli tahsis amacı değişikliği izni alınmadan kazıya başlanamayacağı vurgulandı.

hukuki çerçeve ve buluntuların paylaşımı:

Proje dosyasında yer alan mevzuat gerekçesine göre, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde yapılan aramalarda define bulunması halinde, bulunanın değerinin yüzde 50'sinin arayıcıya verilmesi öngörülüyor. Define değerinin tespitinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Kazı sırasında kültür veya tabiat varlığına rastlanması halinde çalışmaların durdurulacağı ve yetkililere haber verileceği kaydedildi. Buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilecek en az üç uzman tarafından incelenecek. Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki eserler müzelere teslim edilirken, define olarak nitelendirilen buluntular ilgili işlemler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek.

Projeye başlamak için ayrıca valilik onayı ve define arama ruhsatı alınması gerektiği, yaylak alanı niteliğindeki arazide çalışmaya başlanmadan önce tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin iznin sağlanmasının zorunlu olduğu dosyada belirtildi.

GİRESUN’DA YAPILMASI PLANLANAN DEFİNE ARAMA PROJESİ İÇİN ÇED SÜRECİ TAMAMLANDI. GEREKLİ İZİNLERİN...

GİRESUN’DA YAPILMASI PLANLANAN DEFİNE ARAMA PROJESİ İÇİN ÇED SÜRECİ TAMAMLANDI. GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASININ ARDINDAN YAPILMASI PLANLANAN KAZIDA DEFİNE BULUNMASI HALİNDE, DEĞERİNİN YÜZDE 50’Sİ ARAYICIYA VERİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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