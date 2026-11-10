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Avcılar'da yol çöktü, araç çukura düştü

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde İSKİ’nin daha önce müdahale ettiği alanda sabah saatlerinde yol çöktü; bir araç çukura düşüp ön bölümünden hasar aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da yol çöktü, araç çukura düştü

Avcılar'da yol çöktü, araç çukura düştü

İstanbul’un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta sabah saatlerinde bir yol çökmesi meydana geldi. Çöken yola düşen araçta ön bölümde maddi hasar oluştu.

olayın yaşandığı nokta:

Olay, Avcılar Belediye binasının yaklaşık 100 metre aşağısında kaydedildi. Çöken kısımda bir süre önce İSKİ ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi.

sürücünün ifadesi:

Aracı kullanan Özcan Semiz, olay anını şu sözlerle anlattı: "Sabah işe giderken yol birden çöktü araçla içine düştük. Tampon gitti lastikler gitti alt takım gitti şu an çekici bekliyoruz".

Olayda aracın tampon, lastikler ve alt takımında hasar oluştuğu, sürücünün ise çekici beklediği bildirildi.

AVCILAR İLÇESİNDE BELEDİYE BİNASININ YAKININDA YOL ÇÖKTÜ. ÇÖKEN YOLA DÜŞEN ARAÇTA MADDİ HASAR...

AVCILAR İLÇESİNDE BELEDİYE BİNASININ YAKININDA YOL ÇÖKTÜ. ÇÖKEN YOLA DÜŞEN ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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