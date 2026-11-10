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Meşelik Kampüsü'nde sonbahar öğrencilerin objektifinde canlandı

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde sarı ve kahverengi yapraklar kampüse kartpostallık görüntü verdi; öğrenciler bu anları sosyal medyada paylaştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Meşelik Kampüsü'nde sonbahar öğrencilerin objektifinde canlandı

Meşelik Kampüsü'nde sonbahar renkleri:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü, sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen sarı ve kahverengi yapraklarla kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kampüs yolları ve yeşil alanlar, ağaçlardan düşen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle dikkat çekti.

Bu eşsiz manzara, kampüsü kullanan öğrenciler ile hastane ziyaretçileri tarafından fark edildi; pek çok kişi telefon ve fotoğraf makineleriyle anı kaydetti. Ortaya çıkan kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak üniversite atmosferinin sonbahar halini geniş kitlelere taşıdı.

Göz kamaştıran tonlar ve kampüs yaşantısı:

Ağaçların sarı, turuncu ve kahverengiye bürünen yaprakları, kampüs içindeki yürüyüş yollarında doğal bir dekorasyon yarattı. Öğrenciler bu mevsimsel değişimi hem dinlendirici hem de fotoğraflamaya değer buldu; görüntüler kampüsün sonbahara ne kadar yakıştığını gösterdi.

Paylaşılan fotoğraflar arasında hem geniş açılı peyzajlar hem de detay odaklı kareler yer aldı; bu çeşitlilik, kampüsün farklı noktalarındaki estetiği gözler önüne serdi.

Öğrencilerin görüşleri:

Sema Ergün: "Üniversitemize farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Eskişehir’e özellikle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum sonbaharın. Ben sonbaharı seviyorum ve üniversitemize zaten bence tam bir sonbahara uygun bir üniversite. Yani çok farklı bir hava katıyor. O yüzden güzel bir kampüs."

Seher Nur Yalı: "Sonbahar manzarasını ve okulumu çok seviyorum. Okulumun her gün fotoğrafını çekiyorum. Sosyal medya başkanıyım ve çektiğim bu fotoğrafları her gün sosyal medyada paylaşıyorum"

Samet Güllü: "Üniversitedeki ilk yılım bugün ve soğuk yüzünü göstermeye başladı. Zaten soğuk havaları çok severim, bu yüzden benim için güzel bir deneyimdi. Onun dışında dün çok güzeldi; sonbahar havasının hâkim olduğu, sonbaharın yaprak döküşünün ve yağmurun hafif çilesinin olduğu çok güzel bir gündü. Bence sonbahar her yere yakışıyor ama evet, bu kampüse de çok güzel yakışıyordu"

Görüntüler ve öğrenci yorumları, kampüsün mevsimsel dönüşümünün hem estetik hem de duygusal boyutlarını ortaya koydu. ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki bu sonbahar atmosferi, kampüs yaşamına yeni fotoğraf kareleri ve paylaşım anıları kazandırdı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) MEŞELİK KAMPÜSÜ’NDE SONBAHARLA BİRLİKTE DÖKÜLEN SARI VE...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) MEŞELİK KAMPÜSÜ’NDE SONBAHARLA BİRLİKTE DÖKÜLEN SARI VE KURU YAPRAKLAR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, ÖĞRENCİLER BU EŞSİZ MANZARA KARŞISINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ANIN TADINI ÇIKARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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