Düzce’de kural tanımayanlara ceza yağdı: 68 araç trafikten men

Denetimler ve sonuçları

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından 2-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetimlerin kapsamı ve sonuçları paylaşıldı. Resmi açıklamalara göre ilk etapta 14 bin 279 araç kontrol edildi; buna ek olarak ekiplerin 16 bin araç, motosiklet ve okul servisini kapsayan denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan uygulamalarda 68 araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan 1.231 sürücüye idari para cezası uygulandı.

öne çıkan ihlaller:

Denetimler, özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda yapılan teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması, yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesi ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi sürücü davranışlarına odaklandı.

denetimlerin hedefi ve devamı:

Yetkililer, uygulamaların trafikte güvenliği artırma, risk oluşturan sürüş davranışlarını caydırma ve olası kazaları azaltma amacını taşıdığını belirtti. Açıklamada ekiplerin denetimlerin sıklığını artıracağı ve kurallara uymayanlara karşı etkin yaptırımların süreceği vurgulandı.

DÜZCE'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. DENETİMLERDE 14 BİN 279 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN 68 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.