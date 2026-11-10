Balıkesir'de Birgivî'nin ilmî mirası el yazmalarıyla buluştu

serginin kapsamı:

"Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî’nin İzinde" temalı Yazma Eser Sergisi, Balıkesir'in yetiştirdiği önemli bir ilim insanının mirasını ve kentin fikir hayatına yön veren müelliflerin eserlerini bir araya getiriyor. Sergide İmam Birgivî'ye ait ilmî eserlerin yanı sıra Balıkesir merkezli edebiyat ve ilmî çevrelerden seçkin el yazmaları yer alıyor. Organizasyon, eserlerin korunması ve tanıtılması açısından yerel tarih ve kültür bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

açılış töreni ve konuşmalar:

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi olarak şehrin tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti ve İmam Birgivî gibi dönemin önde gelen ilim insanlarının bıraktığı mirasın genç nesiller için taşıdığı önemi vurguladı.

serginin açılışı ve katılımcılar:

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle ziyaretçilere açılan sergiyi protokol üyeleri yakından inceledi. Etkinlik, Kuvâ-yı Milliye Müzesi Bahçesindeki Güzel Sanatlar Galeri Salonunda gerçekleştirildi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, il protokolü temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Yazma Eserler) iş birliğiyle düzenlendi. Bu ortaklık, hem eserlerin uzman gözetiminde sunulmasını hem de kültürel mirasın koruma ve erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

El yazmalarının sergilenmesi, bölgenin entelektüel geçmişine dair somut bir arşiv sunarken, ziyaretçilere tarihî eserlerin korunması ve değerlendirilmesine dair farkındalık kazandırıyor. Sergi, Balıkesir'in ilim, fikir ve edebiyat sahnesindeki sürekliliğini gözler önüne sererken genç kuşaklarla bu mirasın aktarılarak yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

"BALIKESİRLİ BÜYÜK ÂLİM İMAM BİRGİVÎ’NİN İZİNDE" YAZMA ESER SERGİSİ AÇILDI