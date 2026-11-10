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Din görevlileri Sivrihisar ve Günyüzü'de saha deneyimlerini paylaştı

Eskişehir'in Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde düzenlenen programda din görevlileri, projelerini ve saha deneyimlerini GSB salonunda paylaştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Din görevlileri Sivrihisar ve Günyüzü'de saha deneyimlerini paylaştı

Din görevlileri Sivrihisar ve Günyüzü'de saha deneyimlerini paylaştı

Eskişehir'in Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde görev yapan din görevlileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Toplantı Salonu'nda bir tecrübe paylaşım programı düzenlendi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve katılımcılar sahada edindikleri uygulamalı deneyimleri aktarma fırsatı buldu.

programın açılışı ve konuşmacılar:

Açılış konuşmalarını İlçe Müftüsü ve Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim yaptı. Etkinlikte konuşmacı olarak İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal ile uzman imam hatipler Bünyamin Açıl ve İlyas Şahan yer aldı. Konuşmacılar, görev yaptıkları alanlardaki uygulamalı projeleri, karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaştı.

saha uygulamaları ve iş birliği vurgusu:

Programda, din hizmetlerinin sahada daha etkin yürütülmesi için uygulanabilir yöntemler ele alındı. Konuşmalarda örnek proje uygulamaları ve iletişim stratejilerinin önemi öne çıkarıldı; yerel ihtiyaçlara yönelik uygulamaların paylaşılmasıyla hizmet kalitesinin artırılmasına vurgu yapıldı.

Katılımcılar, konuşmacılara sorular yönelterek kendi saha deneyimleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Oturumların sonunda karşılıklı fikir alışverişi ve önerilerin derlenmesiyle toplantı tamamlandı ve geleceğe dönük ortak çalışmaların önemi bir kez daha hatırlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR VE GÜNYÜZÜ İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK VE...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR VE GÜNYÜZÜ İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) TOPLANTI SALONU'NDA TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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