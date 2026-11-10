Güney'de bacadan çıkan yangın çatıyı sardı, itfaiye ekipleri kontrolü sağladı

Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda çatının alev alması üzerine ekipler zaman kaybetmeden çalışmaya başladı.

yangının çıkış nedeni ve büyümesi:

Yangının, Murat Ü.'ye ait evde bacadan çıktığı belirlendi. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tutuşmasına neden oldu ve durum üzerine Güney Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

müdahale süreci ve başkanın açıklaması:

Olay yerine ilk ulaşan ekipler olan Güney Belediyesi itfaiyesinin ilk müdahalesine, Simav, Akdağ, Naşa ve Çitgöl belediyelerinin ekipleri de destek verdi. Çok sayıda ekibin katıldığı söndürme çalışmaları yoğun çaba sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi ile sonlandırıldı. Güney Belediye Başkanı Ali Okumuş, çalışmalara destek veren tüm belediyelerin itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNE BAĞLI GÜNEY BELDESİNDE BİR EVDE ÇIKAN FYANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. BACADAN ÇIKTIĞI BELİRLENEN YANGINDA EVİN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU.