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Düzce'de gece gündüz denetim: 17 bin 734 kişi sorgulandı, 50 aranan yakalandı

Düzce'de 2-8 Kasım 2026'da süren 24 saatlik denetimlerde 17 bin 734 kişi sorgulandı; 50 aranan yakalandı, 26 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de gece gündüz denetim: 17 bin 734 kişi sorgulandı, 50 aranan yakalandı

denetimlerin kapsamı:

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 24 saat aralıksız denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada toplam 17 bin 734 kişi sorgulandı.

gözaltılar ve ele geçirilen deliller:

Yapılan kontrollerde araması bulunan 50 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 26 kişi tutuklandı. Aramalarda ise 54 mermi, 3 şarjör, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tabanca, 5 kartuş ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi.

Operasyonlar, hem sokak güvenliğinin sağlanması hem de arananlara yönelik takibin etkinleştirilmesi amacıyla planlandı. Ekipler, denetimlerdeki bulgulara göre soruşturma ve adli süreçleri sürdürüyor.

Yetkililer, benzer uygulamaların suç oranlarının azaltılmasına katkı sağladığını belirterek kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇLARIN AZALTILMASI, ÖNLENMESİ VE SUÇLULARIN...

DÜZCE’DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇLARIN AZALTILMASI, ÖNLENMESİ VE SUÇLULARIN YAKALANMASI İÇİN YAPILAN DENETİMLERDE 17 BİN 734 KİŞİ SORGULANDI, 50 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN 26 KİŞİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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