Kayseri'den kürsüde güçlü dönüş: 18 madalya

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nin Malatya çıkarması

Malatya'da düzenlenen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları hem takım hem bireysel alanda öne çıktı. Takımlar bazında U-14 kategorisinde takım şampiyonluğu ve U-17 kategorisinde takım ikinciliği elde edilirken, sporcular müsabakayı 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı.

u-14'te başarı ve madalya dağılımı:

U-14 kategorisinde Kayseri ekibi toplam 11 madalya kazandı. 35 kiloda Durancan ve 60 kiloda Yasin Taşgın altın madalyanın sahibi oldu. 38 kiloda Ömer Akmeşe gümüş madalya alırken, aynı kiloda Hamza Berat Arslan bronz madalya elde etti. Diğer bronz madalyalar 41 kiloda Burak Uzun, 44 kiloda Bilal Hanelçi, 47 kiloda Tuhanan Mehmet Zengin, 51 kiloda Ahmet Efe Bulut ve Yusuf Taha Alkan, 73 kiloda Kağan Şanlı tarafından kazanıldı. 85 kiloda Bertan Recep Ecevit gümüş madalya aldı.

u-17'de ikincilik ve bireysel sonuçlar:

U-17 kategorisinde takım halinde ikincilik elde eden Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nden 75 kiloda Mert Berke Söyler altın madalya kazandı. Diğer madalyalar arasında 55 kiloda Muhammed Enes Yiğit ve Mustafa Acun, 65 kiloda Ahmet Kerem İspir, 71 kiloda Eren Kahraman, 92 kiloda Ali Göktaş ve 110 kiloda Furkan Ekici bronz madalya sahibi oldu.

Kazanan sporcular ve emek veren antrenörler tebrik edilirken, Kayseri'nin genç güreşçileri elde ettikleri derecelerle şehrin gururu oldu.

MALATYA’DA DÜZENLENEN GÜREŞ MÜSABAKALARINDA KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SPORCULARI, U-14 KATEGORİSİNDE TAKIM ŞAMPİYONU, U-17 KATEGORİSİNDE İSE TAKIM İKİNCİSİ OLDU. KAYSERİLİ SPORCULAR ORGANİZASYONU 3 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 13 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 18 MADALYAYLA TAMAMLADI.