Avnik eteklerinde Dedem Korkut şöleni düzenleniyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ortaklaşa düzenledikleri "Erzurum I. Dedem Korkut Şenliği"ni Köprüköy ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde, Dede Korkut hikâyelerinde merkezi öneme sahip olan Avnik Kalesi eteklerinde gerçekleştirecek.

Dede Korkut'un Erzurum'daki izleri:

Murat Ertaş, Dede Korkut hikâyelerinin hem dilimiz hem de Türk milletinin tarihi ve sosyo-kültürel yaşamı açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. Bugün bize ulaşan 13 hikâyenin önemli bir bölümünün Doğu Anadolu, özellikle Pasin Ovası ve Erzurum merkezli geçtiğini belirten Ertaş, hikâyelerin 11. ve 12. asırlarda Anadolu'nun İslamlaşma dönemindeki Türklerin yaşamını destansı bir dille anlattığını aktardı. Ertaş, metinlerin tamamının Müslüman Türkleri konu aldığını ve halkın Dede Korkut coğrafyasını genellikle Orta Asya ile bağdaştırdığını; oysa birçok olayın Erzurum coğrafyasında geçtiğini hatırlattı.

Ertaş ayrıca hikâyelerdeki somut örneklerden söz ederek Avnik Kalesi'nin Oğuzlar tarafından Rumlardan alınmasını, Oğuzların Pasin Ovası'nda oba kurmasını ve Bamsı Beyrek'in Pasin Ovası'nda on beş yaşında isim almaya hak kazanması gibi anlatıların Erzurum ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Etkinlik ve ulaşım bilgileri:

Erzurum'un tarihi ipek yolu üzerinde yer aldığına ve bölgeden ticaret kervanlarının geçtiğine dikkat çeken Ertaş, söz konusu kervanların güvenliğini Pasin Ovası'ndaki Oğuzların sağladığını belirtti. Ayrıca Dede Korkut hikâyelerinin dil, kültür ve musikimiz açısından önemine işaret ederek, bu mirasın Kasım 2018'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Ertaş, tüm hemşehrilerini ve konuya ilgi duyanları cumartesi günü, Erzurum şehir merkezine 80 km uzaklıktaki Güzelhisar'a beklediklerini, dileyenlerin kendi araçlarıyla gelebileceğini, isteyenlerin ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsleri kullanabileceğini söyledi. Belediye otobüslerinin cumartesi saat 11.00'de Cumhuriyet Caddesi, Ulucami önünden hareket edeceği belirtildi.

Ertaş, etkinliğe verdikleri destek için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve EBBB Kültür Daire Başkanı Ergün Engin'e teşekkür etti ve şölene geniş katılım çağrısında bulundu.

ÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ (TDED) ERZURUM ŞUBESİ İLE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN ORTAKLAŞA TERTİP ETTİĞİ "ERZURUM I. DEDEM KORKUT ŞENLİĞİ" KÖPRÜKÖY’ÜN GÜZELHİSAR MAHALLESİ’NDE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN AVNİK KALESİ’NİN ETEKLERİNDE GERÇEKLEŞECEK.