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Aslanapa'da kaymakam İsmail Tosun öğrenci ve öğretmenlerle bir arada

Kaymakam İsmail Tosun, Çalköy ve Aslıhanlar ilkokullarındaki öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu; eğitim, projeler ve okul koşulları yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Aslanapa'da kaymakam İsmail Tosun öğrenci ve öğretmenlerle bir arada

Aslanapa’da eğitimde yerinde inceleme

Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı, Çalköy İlkokulu ve Aslıhanlar İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretler, ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

sınıflarda birebir sohbet:

Kaymakam Tosun sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, ders durumları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin eğitim yönelimleri ve hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Tosun, onlara başarı dileklerini iletti ve moral verdi.

okul yönetimi ve eğitim çalışmaları:

Tosun ve Işıklı, öğretmenlerle görüşerek okulların fiziki durumu, yürütülen projeler ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede öğretmenlerin özverili çabaları vurgulandı, okul idarecilerine ve personele teşekkür edildi.

Kaymakam Tosun, ziyaret sırasında eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti ve eğitim-öğretim çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

ASLANAPA KAYMAKAMI TOSUN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

ASLANAPA KAYMAKAMI TOSUN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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