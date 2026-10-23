Balıkesir'de aba-şayak ve Gönen iğne oyası atölyeleri kadın emeğini güçlendiriyor

Balıkesir'in geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen proje, değerlendirme ve kapanış toplantısıyla sonlandı. Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal başkanlığında gerçekleştirildi ve proje sürecinde elde edilen bulgular ile ileriye dönük adımlar masaya yatırıldı.

toplantıda neler konuşuldu:

Katılımcılar, projenin kültürel mirası koruma ve yerel üretimi güçlendirme hedeflerini değerlendirdi. Toplantıda özellikle ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi için izlenen yol haritası, pazarlama ve tanıtım çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca projenin finansmanı ve sürdürülebilir üretim modeli üzerinde duruldu; bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP programı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğinin önemi vurgulandı.

atölyeler ve eğitim çalışmaları:

Proje kapsamında Turplu Mahallesi ile Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde toplam dört üretim atölyesi oluşturuldu. Bu atölyelerde verilen mesleki eğitimlerle katılımcı kadınların üretim becerileri güçlendirildi; özgün tasarım geliştirme, dikiş ve iğne oyası teknikleri ile ürün standardizasyonuna yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı.

hedefler ve iş birlikleri:

Projede geliştirilen özgün tasarımlar ile dijital katalog ve tanıtım çalışmaları ön plana çıkarıldı; amaç, el işlerini pazara sunarak sürekli gelir kaynağı haline getirmek. Proje, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütüldü ve kültürel mirasın korunması ile kadın emeğinin değerlendirilmeye devam etmesine katkı sunuyor.

ABA-ŞAYAK DOKUMALARI, BALIKESİR PULLUSU VE GÖNEN İĞNE OYASI ÜRETİMLE GELECEĞE TAŞINIYOR