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Tekno Çoban: dronla sürüsünü yöneten çobanın öğrenci belgeseli ödüller topluyor

Oltu Toprakkale'de dronla sürüsünü yöneten İsmail Akkaş'ın hikayesini anlatan 'Tekno Çoban', 4 bin TL bütçeyle çekilip birçok festivalde ödül aldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekno Çoban: dronla sürüsünü yöneten çobanın öğrenci belgeseli ödüller topluyor

Tekno Çoban: Erzurum'dan teknoloji ve gelenek iç içe

Erzurum Oltu ilçesi Toprakkale köyünde yaşayan İsmail Akkaş’ın günlük yaşamına odaklanan Tekno Çoban, dron kullanarak sürüsünü yöneten çobanın sıra dışı uygulamalarını perdeye taşıyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Enes Öztürk tarafından yönetilen yapım, geleneksel çobanlıkla teknolojinin buluştuğu küçük ama etkili bir portre sunuyor.

çekim süreci ve bütçe:

Projenin hazırlık süreci kağıt üzerinde yaklaşık 2 ay sürerken, saha çekimleri 3 günde tamamlandı. Dört kişilik ekiple sahada toplam 6 saatlik görüntü elde edildi; kurgu aşamasında bu kayıtlar arasından seçilenler kullanılarak 14 dakika 32 saniyelik final kurgusu oluşturuldu. Öğrenci projesi olarak hazırlanan belgesel, 4 bin TL civarındaki bir bütçeyle hayata geçirildi.

Yönetmen, senarist ve görüntü yönetmenliğini Enes Öztürk'ün üstlendiği ekipte; yardımcı yönetmenler İremnur İşçi ve Sibel Ergani, uygulayıcı yapımcı Canip Koç, ışık ve ses sorumlusu Berkay Hiçyılmaz, kamera asistanı Yunus Emre Toksöz ve kamera arkası sorumlusu Busenur Akyol görev aldı. Altyazı ve çeviri çalışmalarında Kaan Erarslan, Büşra Yıldız, İremnur İşçi ve Sibel Ergani katkı sundu. Projede İsmail Akkaş’ın yanı sıra Ceylan Akkaş, Şahin Gültekin Akkaş, Fatma Yıldız, Şefika Uğur, Mehmet Solmun, Ahmet Emir Akkaş ve Aybüke Peker Akkaş da yer aldı.

Yönetmen Enes Öztürk çalışmayı anlatırken, "Bir çoban çekelim ama bu çoban farklı bir iş yapsın, işini farklı bir şekilde halletsin dedik. İsmail abiyi bulduk ve kendisiyle tanışmak istedik. Böylece bir belgesel ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı. Öztürk projeyi özetlerken çekim takvimi ve hazırlık sürecine dair de, "Kâğıt üzerinde yaklaşık 2 aylık bir çalışma sürecimiz oldu" dedi.

festival yolculuğu:

Tekno Çoban, ulusal ve uluslararası film festivallerinde dikkat çekti. Yapım, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Öğrenci Belgesel Film Kategorisi'nde birincilik; TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Belgesel Kategorisi'nde ikincilik; 10. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivalinde ise En İyi Belgesel Film Ödülü'nü kazandı.

Yapım ayrıca Nijerya'nın Abuja kentinde düzenlenen bir festivalde finalist oldu ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'daki çeşitli festivallere gönderildi. Diyarbakır Dicle Film Festivali, Amasya Film Festivali ve Türkiye içindeki diğer festivallerin değerlendirme süreçleri devam ediyor. Öztürk, süreci değerlendirirken, "Festival sürecimiz hâlâ devam ediyor" diyerek gelecek projelerde sponsorluk ve yapımcı desteği arayışlarını vurguladı.

Destekleyici kuruluşlar arasında Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Oltu Belediyesi bulunuyor; ekip, minimum imkânlarla maksimum çıktı hedefleyerek hem yerel bir hikâyeyi görünür kıldı hem de öğrencilik döneminde elde edilebilecek üretkenliğe örnek sundu.

&#039;TEKNO ÇOBAN&#039; BELGESELİ YÖNETMENİ ENES ÖZTÜRK

'TEKNO ÇOBAN' BELGESELİ YÖNETMENİ ENES ÖZTÜRK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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