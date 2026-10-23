Vali Varol atölyede kabak kemane geleneğinin izini sürdü

Vali Varol atölyeyi gezdi:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel el sanatlarının yaşatılması kapsamında kabak kemane yapımını sürdüren zanaatkar Taşkın Tuncer'i iş yerinde ziyaret etti. Ziyarette Varol, zanaatkârın atölyesinde yürüttüğü çalışmaları yerinde görüp üretim sürecinin ayrıntılarını dinledi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Görüşmede, kabak kemane yapımının aşamaları ve el işçiliğinin gerektirdiği hassas teknikler hakkında bilgi alan Vali Varol, zanaatkârın geleneksel çalgıyı yaşatma çabasını yakından takip ettiklerini belirtti. Taşkın Tuncer'in somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kimliği çerçevesinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi edinen Varol, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada da ziyaretin amacının yerel el sanatlarının korunması ve desteklenmesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, Valinin kabak kemane yapımının inceliklerini Taşkın Tuncer'den dinlediği ve zanaatkâra başarı dileklerini ilettiği ifade edildi.

Zanaat ve kültürel mirasın önemi:

Kabak kemane gibi geleneksel çalgıların üretimi, sadece teknik bilgi değil aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel birikim gerektirir. Bu tür ziyaretler, hem zanaatkârın görünürlük kazanmasına hem de el sanatlarının korunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Vali Varol'un atölye ziyareti, yerel kültür politikalarının ve somut olmayan mirasın yaşatılmasına dönük uygulamaların halk nezdinde somutlaşmasına örnek teşkil etti. Ziyaret, zanaatkâr ile kurum temsilcileri arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, GELENEKSEL KABAK KEMANE YAPIMINI SÜRDÜREN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI ZANAATKAR TAŞKIN TUNCER’İ İŞ YERİNDE ZİYARET EDEREK EL SANATININ İNCELİKLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.