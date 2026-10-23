Trabzon merkezli siber suç ağına operasyon: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü:

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 20 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmalar, yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık iddialarını kapsıyor. İlk operasyonda şüphelilerin banka hesapları ve GSM hatlarını kiralayarak ülke genelinde yasa dışı bahis ağı kurdukları tespit edildi.

ilk operasyonda yakalananlar ve müdahale edilen iller:

Trabzon merkezli soruşturmada, örgütlü şekilde hareket eden şebekeye yönelik operasyonlar Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun illerinde yapıldı. Toplamda 19 farklı adreste eş zamanlı baskın gerçekleştirildi ve bu baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli işlem için Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi.

ele geçirilen dijital ve fiziksel deliller:

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi. Arama sonuçlarında 12 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek, 6 hafıza kartı ile birlikte 18 banka kartı, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 POS cihazı, 3 çek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca bulundu. Bu materyallerin, dijital izlerin çözülmesi ve finansal akışların takip edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

ikinci soruşturmanın yöntemi ve ikinci dalga operasyon:

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği diğer teknik takipte ise farklı bir şebeke deşifre edildi. Bu grup, internet üzerinden "oto yedek parça" ilanları vererek nitelikli dolandırıcılık yaptığı ve bu yolla elde edilen geliri akladığı iddiasıyla izlendi. Kimlik ve adres bilgileri belirlenen 3 şüpheli için İstanbul’daki üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; baskında 3 şüpheli yakalandı ve suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi.

Her iki soruşturma kapsamındaki toplamda 22 şüpheli hakkındaki jandarmadaki işlemler tamamlanarak, bu sabah adli suçlamalar için Trabzon Adliyesi’ne getirildi. Soruşturma ve adli süreç ilerledikçe, dijital verilerin incelenmesiyle delil zincirinin güçlendirilmesi bekleniyor.

TRABZON MERKEZLİ 6 İLDE YASA DIŞI BAHİS, KARA PARA AKLAMA VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 22 ŞÜPHELİ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TRABZON ADLİYESİ’NE SEVK EDİLDİ.