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Avrupa el birliğiyle Gazze için daha fazla insani yardım çağrısında

Wadephul, yaklaşan kış öncesi Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasının acil olduğunu vurguladı; AB gündemi aynı zamanda Ukrayna ve Karadeniz güvenliği.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Avrupa el birliğiyle Gazze için daha fazla insani yardım çağrısında

Almanya'dan Brüksel toplantısında Gazze vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın artırılmasının aciliyetine dikkat çekti.

Wadephul, yaklaşan ağır kış koşullarına işaret ederek "Avrupa’nın mesajı nettir, insani durumun daha da kötüleşmemesi için Gazze Şeridi’ne çok daha fazla insani yardım ulaşması acil bir gerekliliktir" dedi ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Gazze'ye yardım çağrısının gerekçeleri:

Bakan, özellikle yağmurlu ve fırtınalı kış aylarının Gazze'deki sivil nüfus üzerindeki etkisini vurguladı. Bu koşulların altyapı, barınma ve sağlık hizmetleri üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek, insani yardımın sadece miktar yönünden değil, ulaşım ve lojistik açısından da hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Wadephul'un açıklamaları, AB'nin Gazze krizine yönelik siyasi ve insani tutumunu netleştirme amacı taşıyor; bakan, Avrupa'nın ortak bir mesaj vermesi gerektiğini tekrar etti.

Ukrayna, Karadeniz ve Avrupa güvenliği:

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Kiev'e sağlanacak ek destekler ve Karadeniz çevresindeki güvenlik meseleleri de gündeme gelecek. Wadephul, "Avrupa olmadan Avrupa hakkında karar alınamaz" mesajını vereceklerini belirtti ve Avrupa'nın mevcut güvenlik mimarisine saygı gösterilmesinin önemine değindi.

Ukrayna'ya desteğin özellikle enerji tedariki ve hava savunması alanlarında artırılması gerektiğini vurgulayan Wadephul, yüklerin adil paylaşılmasının altını çizdi; bu görevin birkaç üye devlete yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Rusya ile yapılacak müzakerelerde ise kararlılıkla Avrupa sesiyle hareket edeceklerini, barış için her iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini ama nihai kararın Ukrayna ve Rusya'ya ait olduğunu ifade etti.

Karadeniz bağlamında Wadephul, "Orada yaşananlar Karadeniz ile sınırlı kalmıyor" uyarısında bulundu; Rusya'nın gemilere ve altyapıya yönelik saldırılarının tahıl ihracatını hâlâ riske attığını dile getirdi. Wadephul, Moskova'ya deniz yollarını açma çağrısı yaparak en azından geçici bir ateşkesin sağlanmasının tahıl nakliyatını mümkün kılacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaklaşan ağır kış şartlarına dikkat çekerek, &quot;Avrupa&#039;nın...

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaklaşan ağır kış şartlarına dikkat çekerek, "Avrupa'nın mesajı nettir, insani durumun daha da kötüleşmemesi için Gazze Şeridi'ne çok daha fazla insani yardım ulaşması acil bir gerekliliktir" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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