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Gençlerle yeni dönem: Türkiye’nin sesi dünyada duyuluyor

Erdoğan, Türkiye’nin içeride ve dışarıda attığı hamlelerin uluslararası alanda konuşulduğunu belirterek yeni dönemin yönlendiricisinin gençler olacağını vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gençlerle yeni dönem: Türkiye’nin sesi dünyada duyuluyor

erdoğan gençleri yeni dönemin mihmandarı olarak tanımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem iç hem dış politikadaki etkinliğinin arttığını ifade ederek, "Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor." dedi.

yeni kapılar ve tarih sahnesi:

Erdoğan, ülkenin önemli bir eşikten geçtiğini belirterek "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye’nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz." ifadesiyle sürecin kapsamını özetledi. Konuşmasında bu dönüşümün yön göstericisinin gençler olacağına dikkat çekti: "Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak."

umudun ve adanmışlığın sözü:

Gençlere yönelik inancını vurgulayan Erdoğan, "Bütün kalbimle inanarak söylüyorum; her gencimiz tek başına, başlı başına bir Türkiye’dir." diyerek gençlerin ülke için taşıdığı önemi öne çıkardı. Kendi bağlılığını ise şu cümleyle pekiştirdi: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."

Konuşma, Türkiye’nin uluslararası alandaki algısındaki değişime dikkat çekerken gençleri merkezi aktör olarak konumlandırıyor. Erdoğan’ın ifadeleri, yeni dönemin hedefleri ve gençlere yüklenen sorumluluklar üzerinde duruyor; liderlik anlatısında gençliğe verilen yerin altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye’nin içeride ve dışarıda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor."

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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