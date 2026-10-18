Nazilli'de okullarda güvenlik bilinci güçlendirildi

Nazilli'de okul güvenliği eğitim programı gerçekleştirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Okul Güvenliği Eğitim Programı, ilçede görev yapan öğretmenler, okul idarecileri ve ilgili kurum personelinin katılımıyla tamamlandı. Programın amacı, okullarda güvenliğin sağlanması ve öğrencilerin karşılaşabileceği riskler konusunda farkındalık oluşturmaktı.

Eğitimin odağı:

Program kapsamında, okullarda uygulanması gereken güvenlik önlemleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çocuk ve ergenlerde görülebilen riskli davranışlar ele alındı. Dr. Müge Karagöz Çetiner, çocuk ve ergenlerde riskli davranışlar konusunda katılımcıları bilgilendirirken, İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Tüzün okul güvenliği ve iş sağlığı konularında uygulamalı ve teorik bilgiler sundu.

Eğitim oturumlarında, sınıf ve okul ortamlarında dikkat edilmesi gereken fiziksel düzenlemeler, acil durum planları, risk tespiti ve önleyici tedbirler gibi somut başlıklar üzerinde duruldu. Ayrıca, çocuk ve ergenlerde gözlenen davranış değişikliklerinin erken tespitine yönelik yaklaşımlar ile kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Kaymakamlık açıklaması ve hedefler:

Nazilli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarında yetişmesi amacıyla programa katılan uzmanlara ve eğitimcilere teşekkür edildi. Açıklamada, benzer programların düzenli olarak sürdürülmesinin, okulların hem fiziki hem de davranışsal açıdan risklere karşı daha hazırlıklı hâle gelmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Yetkililer, eğitimlerin okul yönetimleri ile kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin eğitim süreçlerinin güvenli bir zeminde devam etmesini hedeflediğini ifade etti.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ÖĞRETMENLER, OKUL İDARECİLERİ VE İLGİLİ KURUM PERSONELLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA OKUL GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇOCUK VE ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR ELE ALINDI.