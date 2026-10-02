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Avrupa hikâyeleri trabzon’da sinemayla buluşuyor

4. Avrupa Sinema Günleri, Avrupa'nın 16 yapımını ücretsiz olarak Trabzon Lara Sineması'nda gösterime sunuyor; program 4 Ekim'e kadar izleyiciyle buluşacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Avrupa hikâyeleri trabzon’da sinemayla buluşuyor

4. Avrupa Sinema Günleri Trabzon'da

4. Avrupa Sinema Günleri, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 16 filmi Trabzonlu sinemaseverlerle buluşturmaya başladı. Etkinlik kapsamında gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve program 4 Ekim'e kadar Trabzon Lara Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

gösterim bilgileri:

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve kültür enstitüleri ile Türkiye genelindeki AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenleniyor. Bu yıl seçki; Trabzon'un yanı sıra Antalya, Diyarbakır, İzmir ve Samsun'da da seyirciyle buluşuyor ve farklı ülkelerden gelen yapımları ortak bir programa taşıyor.

seçkideki filmler ve temalar:

Programda Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve İsveç yapımları yer alıyor. Seçkide aile ve insan ilişkilerinden kimlik arayışına, müzikten toplumsal meselelere uzanan hikâyeler bulunuyor; komedi, dram, belgesel ve animasyon gibi türler izleyiciye sunuluyor.

Gösterimde yer alacak filmler şunlar: Son Işıltılar (Glimmers), Kaybetmeye Mahkûm (Heads or Fails), Bay Hiç Kimse Putin’e Karşı (Mr. Nobody Against Putin), Benim Sesim (My Voice), Gloria!, Denge Kaybı (Loss of Balance), Bahçedeki Tekne (A Boat in the Garden), Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow), Tavus Kuşu (Peacock), Leziz (Tasty), Atina Gece Radyosu (Athens Midnight Radio), Kaçırıldık! (Kidnapped!), Hoş İnsanlar (Nice People), Nefes Nefese (Breathing Underwater), Hayat ve Aşk (Life & Love) ve Dört Anne (Four Mothers).

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Trabzon yine sanatla buluşuyor. Avrupa’nın farklı ülkelerinden sinemacıların hikâyelerini, dünyalarını ve duygularını Trabzon’da izleyicilerle buluşturacağız. Farklı hikâyeler, ortak duygular anlayışıyla düzenlediğimiz festivalimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz".

4. AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ AVRUPA&#039;NIN FARKLI ÜLKELERİNDEN 16 FİLMİ TRABZONLU SİNEMASEVERLERLE...

4. AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ AVRUPA'NIN FARKLI ÜLKELERİNDEN 16 FİLMİ TRABZONLU SİNEMASEVERLERLE BULUŞTURUYOR. ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER 4 EKİM TARİHİNE KADAR TRABZON LARA SİNEMASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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