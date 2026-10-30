Avrupa Konseyi'nde Hilmi Güler'den Yunan başkana net yanıt: Türkiye yeniden ayağa kalktı

Avrupa Konseyi'nde konuşma:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski bakan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi oturumunda 6 Şubat 2023 depremlerinin yol açtığı yıkımı ve sonrasında yürütülen çalışmaları anlattı. Güler, bazı küçümseyici söylemlere doğrudan cevap vererek depremin ölçeğini ve Türkiye'nin verdiği tepkiyi Avrupa kamuoyuyla paylaştı.

yıkımın ölçeği ve Türkiye'nin rakamlarla değerlendirmesi:

Güler konuşmasında 6 Şubat depremi için 'dünyanın sayılı depremlerinden biriydi' ifadesini kullandı ve 11 ilin büyük yıkıma uğradığını vurguladı. Yıkım alanını anlatırken, 'Sizin güzel ülkeniz Yunanistan'la mukayese edersek, Yunanistan büyüklüğünde bir alandan söz ediyoruz' diyerek durumu somutlaştırdı. Yeniden inşa çalışmalarına ilişkin aktarılan rakamlar ise dikkat çekiciydi: 455 bin konutun tamamlandığı, 2026 hedefi olarak 570 bin konutun telaffuz edildiği belirtildi.

Ayrıca Güler, yürütülen çalışmaların ekonomik ve insan kaynağı boyutunu da paylaştı; yaklaşık 200 milyar dolar büyüklüğünde bir sürecin işletildiği, 200 bin kişinin görev aldığı ve 3 bin 500 şantiyenin kurulduğu ifade edildi. Adıyaman özelinde ise 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy yapısı ve 2 bin 855 iş yerinin inşasına değinildi.

ordu'nun sahadaki müdahalesi ve dayanışma örneği:

Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin deprem anından itibaren sahada olduğunu anlattı. 'Sabahın dördünde Adıyaman'a hareket ettik' diye aktardığı müdahale sürecinde, arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve acil yemek ihtiyacını karşılamak üzere 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip tır ve geniş bir ekiple yola çıktıklarını söyledi. Ordu'nun, Adıyaman'la kardeşlik ilişkisini sahaya taşıdığı projeye işaret ederek, ilde bir 'Adıyaman Mahallesi' kurduklarını ve Adıyamanlılarla birlikte yaşamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmasını afetlerden ders çıkarılmasının önemine ayıran Güler, dayanıklı şehirler ve afet hazırlığı konusunun uluslararası gündemde ele alınması gerektiğini vurguladı ve COP31 toplantısına referansla katılımcıları Türkiye'ye davet etti. Güler'in mesajı, hem yaşanan yıkımın büyüklüğünü hatırlatmak hem de yürütülen yeniden inşa seferberliğinin somut boyutlarını Avrupa ile paylaşmak oldu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, AVRUPA KONSEYİ’NDEKİ KONUŞMASINDA YUNAN BAŞKANA DOĞRUDAN HİTAP EDEREK 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ YUNANİSTAN ÜZERİNDEN ANLATTI.