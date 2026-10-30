Dijital hafızayı biz inşa etmeliyiz: Duran'dan yapay zekâ uyarısı

İletişim Başkanı'ndan dijital anlatı uyarısı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kendi dilimizde ve kendi kaynaklarımızla nitelikli içerikler oluşturmak; yapay zeka modellerinin de verilerimizden beslenmesini temin etmek durumundayız. Aksi halde bize dair anlatı başkaları tarafından yazılacaktır" sözleriyle dijital alandaki anlatının önemine dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı tarafından "Fikirden Diyaloğa, İleri" temasıyla düzenlenen Türk Dünyası Diyalog Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın katılımıyla yapıldı. Açış konuşmasında Duran, Türklerin kadim medeniyetler inşa eden güçlü bir millet olduğunu hatırlatarak forumun tarihsel bağlılığı yeniden kurma çabası olduğunu ifade etti.

forumun hedefleri ve kurumların rolü:

Duran, Türk Dünyası 2040 Vizyonu ile Türk devletlerinin birlik yönünün belirlendiğini vurguladı ve kurumların bu yolun taşıyıcıları olduğuna dikkat çekti: "TÜRKSOY’dan TÜRKPA’ya, Türk Yatırım Fonu’ndan Uluslararası Türk Akademisi’ne uzanan kurumlarımız bu yolun taşıyıcılarıdır." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu yürüyüşün içinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Forumun, Kaşgarlı Mahmud ile Gaspıralı'nın ortak sayfada buluştuğu bir iradenin yansıması olduğunu belirten Duran, etkinliğin 21. yüzyılın küresel iletişim düzleminde ortak hafızayı yeniden tesis etme girişimi olduğunu aktardı.

jeopolitik ağırlık ve sorumluluklar:

Duran, Türk dünyasının Avrasya’nın kalbinde yer aldığını ve Hazar’dan Akdeniz’e uzanan enerji hatlarının dünya enerji arzı açısından önem taşıdığını söyledi. Orta Koridor’un demiryolları, limanları ve lojistik merkezlerinin Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki hareketin kritik merkezlerini oluşturduğunu vurguladı.

"Bugün enerji dengeleri, tedarik zincirleri ve ticaret yolları yeniden şekillenirken Türk dünyasının jeopolitik ağırlığı da açıkça artmaktadır. Ağırlığımız arttıkça sorumluluklarımız da büyümektedir" değerlendirmesinde bulunan Duran, bu sorumluluğun ortak bir gelecek inşa edilerek taşınmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Türk dilinin ve ortak hafızanın dijital çağda korunmasının stratejik önemine dikkat çeken Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk dili modeli çağrısını önemli bulduğunu; ayrıca 34 harfli Ortak Türk Alfabesi önerisinde uzlaşılmış olmasının ortak hafızanın okunabilirliği açısından kayda değer olduğunu söyledi.

dezenformasyonla mücadele ve teyit mekanizmaları:

Duran, dijital ortamda ortak hafızanın veriler ve anlatılarla şekillendiğini belirterek yapay zekâ modellerinin bu verileri işleyip yeni bilgiler ürettiğini, dolayısıyla hakim anlatının dijital ortamda oluştuğunu söyledi. Bu bağlamda şu soruyu sordu: "Yapay zeka modelleri ne derece güvenilir ve hakiki bilgilerden besleniyor?"

Dezenformasyonun, manipülasyon ve algı operasyonlarının bu boşluktan beslendiğini kaydeden Duran, İletişim Başkanlığı’nın bu amaçla 2022’de kurduğu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni hatırlattı. Geçen yılın aralık ayında Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumunda tespit edilen ortak meseleyi yineleyerek, dezenformasyonun iletişim sorunu olmaktan öte kolektif bir güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Duran, teyit faaliyetlerinin tek bir kurumun görevi olmaktan çıkarılıp ortak bir refleks haline getirilmesi gerektiğini vurguladı: "Bişkek’te ortaya çıkan bir dezenformasyona, aynı akşam Bakü’de, Taşkent’te, Astana’da ve Ankara’dan hızla cevap verilebilmelidir."

Konuşmasında dijital anlatının hakikate uygun şekillenmesine katkıda bulunmanın yolunun ortak anlatı kapasitesini büyütmekten geçtiğini söyleyen Duran, forum süresince medya ve iletişim, dil ve hafıza gibi başlıkların ele alınacağını; bu ilişkilerin iki günlük programla sınırlı kalmamasını, düzenli istişare mekanizmalarının başlamasını dilediğini belirtti.

Son olarak Duran, "Bizim kuşağımızın sayfası, ortak olanın dağılmaya yüz tuttuğu bir çağda yazılmaktadır" diyerek ortak bir çabayla Türk dünyasının kendi sesiyle konuşmasının hedeflendiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Duran: "Yapay zeka modellerinin verilerimizden beslenmesini temin etmeliyiz. Aksi halde bize dair anlatı başkaları tarafından yazılacaktır"