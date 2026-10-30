Türk dünyasında güven ve görünürlük: dezenformasyona karşı kolektif strateji

Forumun açılışı ve ana mesajlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duranın katılımıyla gerçekleştirilen Türk Dünyası Diyalog Forumu, "Fikirden Diyaloğa, İleri" temasıyla toplandı. Açış konuşmasında Yılmaz, Türk dünyasını kökleri asırlar öncesine uzanan bir medeniyet mirasının mirasçısı olarak tanımladı ve halklar arasındaki dil, tarih, kültür ve gönül bağlarının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, Soğuk Savaş sonrası dönemde bağımsızlığa kavuşan Türk devletleri arasındaki ilişkilerin son 35 yılda siyasi istişarelerden kültürel yakınlaşmaya ve ekonomik iş birliklerine uzanan bir seyir izlediğini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nı bu yakınlığı kurumsal zemine taşıyan temel platform olarak tanımlayan Yılmaz, Ankara Zirvesi'nde Azerbaycan'dan devralınan dönem başkanlığını "ülkelerimizin istikrarı, kalkınması ve refahı için somut kazanımlara dönüştürme anlayışıyla" yürüteceklerini söyledi.

siyasi ve ekonomik öncelikler:

Yılmaz, önümüzdeki dönemde savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden kültüre kadar geniş bir yelpazede yeni bir ivme hedeflediklerini ifade etti. Söz konusu çalışmalar kapsamında siyasi istişarelerin güçlendirilmesi, ekonomik bütünleşmenin ilerletilmesi ve enerji ile ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi öncelikler arasında gösterildi. Ayrıca Orta Koridor'un çok boyutlu bağlantısallık oluşturmasının, enerji tedarik sistemlerinin çeşitlendirilmesinin ve bilim-teknoloji alanındaki ortak çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

kurumlar arası katılım ve sorumluluk:

Bu hedeflerin hayata geçirilmesinin yalnızca hükümetlerin değil, parlamentoların, üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının, özel sektörün, medyanın ve sivil toplumun katkısını gerektirdiğini belirten Yılmaz, ortak gündemin geniş tabanlı bir katılımla ilerleyeceğini ifade etti. Yılmaz, "Günümüzde ülkelerin uluslararası alandaki etkisi... bilgi üretme, doğru bilgiyi yayma ve kendi sesini dünyaya duyurma kabiliyetleriyle de şekillenmektedir" diyerek stratejik iletişimin önemine dikkat çekti.

dezenformasyonla mücadele ve medya iş birlikleri:

Yılmaz, dijital iletişim imkanlarının aynı zamanda dezenformasyon, manipülasyon ve yanıltıcı içeriklerin yayılmasını kolaylaştırdığını ve bunun toplumlar arasındaki güven ile uluslararası ilişkileri zedeleyebileceğini söyledi. Bu çerçevede "Türk dünyasının dezenformasyonlara karşı direncini ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde medya alanındaki iş birliklerinin Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanların düzenli toplantıları, Medya Koordinasyon Komitesi ve ilgili çalışma grupları aracılığıyla geliştirildiği belirtildi. Kamu yayın kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik düzenlemelerin yanı sıra, 2023 yılında kurulan Türk Haber Ajansı Birliği ile 2025 Bakü toplantısında kabul edilen eylem planının ortak çalışmalara yeni bir çerçeve kazandırdığı vurgulandı. Yılmaz, önümüzdeki dönemde bu mekanizmaların daha etkin kullanılacağını açıkladı.

dil, kültür ve ortak gelecek vizyonu:

Yılmaz, ortak medeniyet birikimi ile halklar arasındaki gönül bağlarının kültür, sanat, eğitim, bilim ve gençlik alanlarındaki iş birliğinin temelini oluşturduğunu söyledi. TDT eşgüdümünde geliştirilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesinin kullanımına ilişkin kılavuz ilkelerin Haziran ayında Astana'da kabul edildiğini hatırlattı ve bu adımın iletişimi kolaylaştırarak dil ile kültür bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Ayrıca Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Türk Dünyası'nın asrı olacaktır" sözüne atıfta bulunarak, 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin müşterek tarih ve kültürden alınan gücü kalıcı iş birliğine ve halklar için refaha dönüştürme sorumluluğuna bağladığını ifade etti. Forumda tartışılan parlamenter diplomasi, enerji güvenliği, stratejik iletişim ve yapay zeka gibi başlıkların 2040 vizyonundaki hedeflere somut katkı sağlayacağına işaret etti.

Yılmaz, bu fikir alışverişinin 2040 Vizyonu'ndaki hedeflere katkı sunmasını ve Teşkilatın ortak çalışma gündemini beslemesini temenni etti. Forum, hem kurumsal araçların etkin kullanımına hem de toplumlar arası güvenin güçlendirilmesine odaklanan somut adımların tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türk dünyasının dezenformasyonlara karşı direncini ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz"