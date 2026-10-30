Erdoğan'dan birlik çağrısı: Türk dünyası ayrılığa yer vermez

zirvenin açılışı ve hedefin devri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı açılışında, Ankara'da üye devlet liderlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamalarına katılan liderlere teşekkür etti. Erdoğan, teşkilatın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devraldıklarını belirterek, bu görevi somut kazanımlara dönüştürme iradesini vurguladı.

zirvenin teması ve öncelikleri:

Zirvenin temasını 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' olarak ilan eden Erdoğan, temasın üç boyutunu şöyle açıkladı: dilde birlik ile ortak kültürel hazinenin korunması ve aracısız anlayış; fikirde birlik ile müşterek hedefler etrafında strateji geliştirme; işte birlik ile kararların eyleme döndürülmesi. Türkiye'nin dönem başkanlığında ortak dilin yaygınlaştırılması, kültürel ve spor etkinliklerinin desteklenmesi ile seyahatlerin kolaylaştırılması gibi somut adımlar öne çıkarılacak.

aile, bölgesel barış ve insanî konular:

Erdoğan, Türk dünyasında aile kurumunun güçlendirilmesine ve kadınların toplumdaki rolünün desteklenmesine özel önem atfettiklerini belirtti. Konuşmasında 'Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz' sözlerini kullandı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerin artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca Türkmenistan'ın katkılarına işaret ederek Serdar liderliğindeki Türkmenistan'ın tam üyeliğinin temenni edildiğini kaydetti.

Güney Kafkasya'da kalıcı barışın önemine değinen Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları desteklediklerini belirtti. Bölgede süren ihtilafların hiçbir tarafa kazanç getirmediğini, bunun küresel ekonomi, ticaret ve enerji piyasaları üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı. İran'la artan tansiyonun diplomasi yoluyla çözülmesi temennisini dile getiren Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin olarak Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yeniden imar çalışmalarının başlatılması ve 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesi yönündeki desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

altyapı, ticaret ve dijital iş birliği:

Türk dünyasının doğudan batıya güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji eksenine dönüştürülmesinin mümkün olduğunu belirten Erdoğan, Trans Hazar Doğu-Batı Ortak Koridoru'nu yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hat olarak tanımladı. Siber güvenliğin kara, hava ve deniz güvenliği kadar hayati olduğuna dikkat çekerek siber güvenlik ve siber iş birliği mutabakatının hızla imzalanmasını beklediklerini söyledi. Ortak uydu projesinin hızlandırılması, ortak dijital ticaret platformu oluşturulması ve Oğuz, Kıpçak ile Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük bir Türk dili modelinin geliştirilmesi çağrısı da konuşmanın öncelikleri arasında yer aldı. Erdoğan, dönem başkanlığı sürecinde yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planının sonuç odaklı şekilde yürütüleceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, COP31 Liderler Zirvesi'nin 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlatarak üye liderlerin katılımını beklediklerini belirtti. Teşkilatın genel sekreterlik görevini sona eren Kubanıçbek Ömüraliyev'e teşekkür eden Erdoğan, yeni Genel Sekreter Mirvohid Azimov'a başarı dileklerini iletti ve dönem başkanlığının ağır bir sorumluluk olarak üstlenildiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI'NA KATILDI.