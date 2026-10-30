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Merkeze yeni soluk: Zincirlikuyu kütüphanesi öğretmenler gününe yetişecek

Zincirlikuyu Kütüphanesi, Düzce merkezde iki katlı, yaklaşık 900 metrekare ve 228 kişilik kapasiteyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde modern donanımla açılacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Merkeze yeni soluk: Zincirlikuyu kütüphanesi öğretmenler gününe yetişecek

Merkeze yeni soluk: Zincirlikuyu kütüphanesi öğretmenler gününe yetişecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde ve iş insanı Hakan Kuşçuoğlu’nun katkılarıyla hayata geçirilen Zincirlikuyu Kütüphanesi çalışmalarının son aşamasına geldi. Belediye, kendi hissesine düşen bölüme kütüphane yapma kararı aldı; proje, diğer mülk sahiplerinin sponsorluğu ile tamamlanıyor.

tasarım ve kapasite:

Kütüphane iki katlı ve kaynaklara göre yaklaşık 900 metrekare büyüklüğünde planlandı. Mekân, aynı anda 228 öğrencinin ders çalışmasına ve kitap okumasına imkan sağlayacak ortak çalışma masaları, bireysel oturma alanları ve pencere önlerinde oluşturulan oturma nişleriyle donatıldı. Tasarımda gün ışığından yararlanma öncelikli olarak ele alındı.

güvenlik ve teknoloji:

Yapı, güvenlik kameraları, dedektörler ve yangın söndürme sistemi ile güvenlik açısından donatıldı. Teknolojik altyapı için bir server odası ve beş kişilik bir bilgisayar odası planlandı; katlar arası erişim kolaylığı sağlamak amacıyla asansör de projeye dahil edildi.

ayrıntılar ve açılış takvimi:

Proje, Düzce merkezinde İstanbul Caddesi üzerinde yer alıyor ve tamamlandığında Düzce’nin en büyük kütüphanesi olması hedefleniyor. Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumuna ilişkin bilgi verdi ve şöyle dedi: 'İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Zincirlikuyu Kütüphanesi’nde son aşamaya geldik. Önümüzdeki bir ay içerisinde kütüphanenin yapım işlerini tamamlayacağız. Burayı inşallah 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne yetiştireceğiz. Burası toplam 1000 metrekareye yakın ve 228 öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği, Düzce’nin merkezinde çok güzel bir kütüphane oldu. Bu kütüphanenin yapımında emeği geçen başta Sayın Hakan Kuşçuoğlu olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Düzce’mize hayırlı olsun'

Belediye yetkilileri, önümüzdeki bir ay içinde yapım işlerinin tamamlanacağını belirtiyor. Kütüphanenin açılmasıyla birlikte öğrencilere ve araştırma yapanlara modern ve merkezi bir çalışma mekânı sunulması amaçlanıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KÜTÜPHANENİN YAPIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN İŞ İNSANI HAKAN...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KÜTÜPHANENİN YAPIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN İŞ İNSANI HAKAN KUŞÇUOĞLU İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK PROJENİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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