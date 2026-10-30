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Vefa ve ortak sorumluluk vurgusu: Denizli belediye teşkilatının 150. yılı kutlandı

Denizli'de 30 Ekim 1876'da kurulmuş belediye teşkilatının 150. yılı Delikliçınar Meydanı'nda törenle kutlandı; Çavuşoğlu vefa ve birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vefa ve ortak sorumluluk vurgusu: Denizli belediye teşkilatının 150. yılı kutlandı

Denizli belediye teşkilatının 150. yılı törenle anıldı

Denizli'de 30 Ekim 1876 tarihinde kurulan belediye teşkilatının 150. yıl dönümü, Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tören sırasında geçmişe vefa ve kente hizmet etmiş kişilere teşekkür ederek, bu mirası geleceğe taşımakta kararlı olduklarını vurguladı.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Törene, Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte önceki dönem belediye başkanları Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören ile Ali Dartanel ve Ziya Tıkıroğlu'nun aileleri, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, meclis üyeleri, büyükşehir bürokratları ve belediye çalışanları katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören devam etti.

Vefa, adalet ve kardeşlik teması:

Başkan Çavuşoğlu, geçmişten bugüne kente katkı sunan tüm isimlere yönelik vefa duygusunu ön plana çıkararak, "Bu şehri birlikte güzelleştirmek, birlikteliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek bu kenti geleceğe taşımak..." ifadeleriyle sorumluluklarını açıkladı. Konuşmasında adalet ve kardeşlik ilkelerine dikkat çekti ve asırlık mirasın hiç kimseyi ötekileştirmeden yaşatılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, etkinliklerin Cumhuriyet değerleriyle harmanlandığını belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 'ben değil, biz' anlayışını yarınlara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Başkan, herkes için adaletin eşit uygulanması ve farklı renklerin kardeşçe bir arada büyümesi gerektiğini dile getirdi.

Tören programının son bölümünde Başkan Çavuşoğlu ve önceki dönem belediye başkanları, ebediyete irtihal eden belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Organizasyon, geçmişe saygı ve geleceğe dair ortak sorumluluk vurgusuyla sona erdi.

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DENİZLİ BELEDİYE TEŞKİLATI’NIN 150. YILI TÖRENLE KUTLANDI DENİZLİ’NİN 150 YILLIK GURUR GÜNÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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