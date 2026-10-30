Dolar 49,9439 +0,07%
Euro 55,9547 +0,32%
Bist 10.977,71 -1,68%
Altın Gram 6.387,92 -1,32%
EUR/USD 1,1198 +0,16%
Brent Petrol 113,88 +2,78%
--°

Menemen'de cumhuriyet ateşi sahnede: 103. yıl coşkusu meydanı doldurdu

Menemen'de 103. yıl kutlamalarının finali Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti; Aydın Pehlivan ve Mehmet Kasapoğlu'nun konuşmaları ile Aşkın Nur Yengi sahneyi coşturdu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Menemen'de cumhuriyet ateşi sahnede: 103. yıl coşkusu meydanı doldurdu

Menemen'de iki günlük programın finali Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı

Menemen Belediyesi'nin düzenlediği iki günlük Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, final gecesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kent-2'de 28 Ekim'de başlayan kutlamalar, alana ay-yıldızlı bayraklar taşıyan binlerce vatandaşın katıldığı programla taçlandı. Programa; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile STK ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

başkan pehlivan'ın vurguları:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, meydanı dolduranlara hitaben yaptığı konuşmada cumhuriyet vurgusu yaptı. Pehlivan, 'Biz Cumhuriyet’imizi yalnızca 29 Ekim’de hatırlayanlardan değil, 365 gün yüreğinde taşıyanlardanız' ifadelerini kullanarak, cumhuriyetin yaşatılmasının sözlerle değil, yapılan projeler ve sunulan imkânlarla mümkün olacağını belirtti. Başkan, belediyenin yürüttüğü çalışmaları somut örneklerle aktardı.

Pehlivan; 100 bin Atatürklü Türk bayrağı'nın kapı kapı dağıtıldığını, hizmete açılan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı Dijital Deneyim Merkezi'ni, alanda ülke genelinde dikkat çeken dört boyutlu Atatürk Anıtı'nı ve Çanakkale yolu üzerindeki köprülü kavşağa verilen 'Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı' adını hatırlattı. Bu eserlerle cumhuriyet mirasının yarınlara taşındığını vurguladı.

kasapoğlu'nun mesajı ve anmalar:

Dr. Mehmet Kasapoğlu da konuşmasında kutlamanın birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Kasapoğlu, cumhuriyetin sadece bir tarih belirtisi olmadığını; mücadele, kardeşlik, üretme ve tam bağımsızlığa yürüyüş anlamına geldiğini anlattı. 'Cumhuriyet, büyüklerimizin canlarıyla bedel ödeyerek emanet ettiği bir değerdir' diyen Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler için şükran ve rahmet dileğinde bulundu.

sanatçı performansı ve kutlama atmosferi:

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Menemenli sanatçılar ve geceye damga vuran Aşkın Nur Yengi, sevilen parçalarını Cumhuriyet Bayramı onuruna seslendirdi. Seyircilerle kurulan etkileşim ve coşkulu performans, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Program, yerel yönetimin, kamu ve toplum kuruluşlarının katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yılının canlı bir anmayla kutlanması şeklinde sona erdi.

MENEMEN&#039;DE İKİ GÜNLÜK CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNUN FİNALİ, CUMHURİYET MEYDANI&#039;NDA...

MENEMEN'DE İKİ GÜNLÜK CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNUN FİNALİ, CUMHURİYET MEYDANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce trafiğine iki yönlü çözüm: Metek üst geçidi kamulaştırma aşamasını geçti
images

Burhaniye sahil huzurevinde Cumhuriyet coşkusu ve ağaç dikimi
images

Çanakkale'de 02.00'de kaza: otomobil ikiye ayrıldı, sürücü toprağa verildi
images

Safranbolu'da komando ruhu yeni mezunlarla sahneye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce trafiğine iki yönlü çözüm: Metek üst geçidi kamulaştırma aşamasını geçti

Adana'da sokakta havai fişek tehlikesi: kıvılcımlar araç ve evlere sıçradı

Ankara'da yeni yol haritası: savunma, siber ve ekonomik iş birliğinde ivme

Ayancık açıklarında 5 bin palamutluk av komşu tekneyle limana getirildi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek