Menemen'de cumhuriyet ateşi sahnede: 103. yıl coşkusu meydanı doldurdu

Menemen'de iki günlük programın finali Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı

Menemen Belediyesi'nin düzenlediği iki günlük Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, final gecesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kent-2'de 28 Ekim'de başlayan kutlamalar, alana ay-yıldızlı bayraklar taşıyan binlerce vatandaşın katıldığı programla taçlandı. Programa; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile STK ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

başkan pehlivan'ın vurguları:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, meydanı dolduranlara hitaben yaptığı konuşmada cumhuriyet vurgusu yaptı. Pehlivan, 'Biz Cumhuriyet’imizi yalnızca 29 Ekim’de hatırlayanlardan değil, 365 gün yüreğinde taşıyanlardanız' ifadelerini kullanarak, cumhuriyetin yaşatılmasının sözlerle değil, yapılan projeler ve sunulan imkânlarla mümkün olacağını belirtti. Başkan, belediyenin yürüttüğü çalışmaları somut örneklerle aktardı.

Pehlivan; 100 bin Atatürklü Türk bayrağı'nın kapı kapı dağıtıldığını, hizmete açılan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı Dijital Deneyim Merkezi'ni, alanda ülke genelinde dikkat çeken dört boyutlu Atatürk Anıtı'nı ve Çanakkale yolu üzerindeki köprülü kavşağa verilen 'Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı' adını hatırlattı. Bu eserlerle cumhuriyet mirasının yarınlara taşındığını vurguladı.

kasapoğlu'nun mesajı ve anmalar:

Dr. Mehmet Kasapoğlu da konuşmasında kutlamanın birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Kasapoğlu, cumhuriyetin sadece bir tarih belirtisi olmadığını; mücadele, kardeşlik, üretme ve tam bağımsızlığa yürüyüş anlamına geldiğini anlattı. 'Cumhuriyet, büyüklerimizin canlarıyla bedel ödeyerek emanet ettiği bir değerdir' diyen Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler için şükran ve rahmet dileğinde bulundu.

sanatçı performansı ve kutlama atmosferi:

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Menemenli sanatçılar ve geceye damga vuran Aşkın Nur Yengi, sevilen parçalarını Cumhuriyet Bayramı onuruna seslendirdi. Seyircilerle kurulan etkileşim ve coşkulu performans, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Program, yerel yönetimin, kamu ve toplum kuruluşlarının katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yılının canlı bir anmayla kutlanması şeklinde sona erdi.

MENEMEN'DE İKİ GÜNLÜK CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNUN FİNALİ, CUMHURİYET MEYDANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.