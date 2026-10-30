Denizli sokakları cumhuriyet için tek yürek oldu

Denizli'de 29 Ekim kutlamaları Delikliçınar'da zirve yaptı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, ekim ayı boyunca gerçekleştirdiği programların ardından akşam saatlerinde Delikliçınar Meydanı'nda doruğa ulaştı. Atatürk Stadyumu önünde başlayan Fener Alayı'na 7'den 70'e binlerce vatandaş katılarak ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Kentin dört bir yanını saran coşku, yürüyüş boyunca söylenen marşlar ve balkonlardan verilen destekle görünür oldu.

Fener Alayı'nda birlik ve coşku:

Yürüyüş güzergahında vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar söyleyip Cumhuriyet'e bağlılıklarını gösterdi. Gecenin karanlığını aydınlatan meşaleler ve kırmızı-beyaz bayraklar, meydanı dolduran kitleye güçlü bir görsellik kazandırdı. Evlerinin balkonlarına çıkanlar alkışları ve bayrak sallamalarıyla korteje destek verdi, böylece şehir merkezinde yoğun bir dayanışma hissi oluştu.

Programa eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meydanı dolduranlara hitap etti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında Cumhuriyet'in 103 yıldır sönmeyen bir ışık olduğunu ve bunun sadece geçmişin değil ortak geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Konuşmasında Cumhuriyetin kimsesizlerin yanında olduğunu ve toplumu ayrıştırmayan bir nitelik taşıdığını belirtti.

Konserle coşku taçlandı:

Fener Alayı'nın ardından Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Konseri'nde sahne alan Derya Uluğ, binlerce Denizliliyle buluştu. Alanı dolduran on binler, sanatçının populardaki parçalarına hep birlikte eşlik ederek 103. yıl gururunu yüksek bir coşkuyla yaşadı. Gece boyunca söylenen şarkılar ve meydandaki birliktelik, kutlamaya katılanların hafızasına kazındı.

Konserin sonunda, sanatçıya katkılarından ötürü Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş tarafından bir plaket takdim edildi. Tören ve kutlamalar boyunca kentteki katılımın yüksek olması, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma iradesinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ay boyunca sürdürdüğü etkinlikler ve 29 Ekim akşamı düzenlenen programlar, şehrin farklı kesimlerinden vatandaşların bir araya gelmesine zemin hazırladı. Delikliçınar'daki coşku, Cumhuriyet'in 103. yılına dair güçlü bir toplumsal refleks ortaya koydu ve kutlamalar uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu.

BİNLERCE DENİZLİLİ CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ DERYA ULUĞ KONSERİYLE 103. YIL COŞKUSU MEYDANLARA SIĞMADI