Ay-yıldızlılar Nottwil'de namağlup zirveye çıktı

Nottwil'de şampiyonluk geldi:
Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da formasını giydiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Division'da tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.
final maçı ve skor:
Turnuvanın finalinde ay-yıldızlı ekip, sahaya çıkan Avrupa Karmasını 41-39 mağlup ederek kupayı kaldırdı. Maç boyunca kritik anlarda savunma disiplininin ve takım oyununun belirleyici olduğu gözlemlendi.
denizli'de sevinç:
Milli takımın elde ettiği başarının, memleketi Denizli'den çıkan Mine Ercan nedeniyle kentte ayrı bir yankı bulduğu bildirildi. Takımın namağlup şampiyonluğu yerel spor çevrelerinde ve taraftarlar arasında coşkuyla karşılandı.
MİNE ERCAN
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