Ay-yıldızlılar Nottwil'de namağlup zirveye çıktı

Nottwil'de şampiyonluk geldi:

Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da formasını giydiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Division'da tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

final maçı ve skor:

Turnuvanın finalinde ay-yıldızlı ekip, sahaya çıkan Avrupa Karmasını 41-39 mağlup ederek kupayı kaldırdı. Maç boyunca kritik anlarda savunma disiplininin ve takım oyununun belirleyici olduğu gözlemlendi.

denizli'de sevinç:

Milli takımın elde ettiği başarının, memleketi Denizli'den çıkan Mine Ercan nedeniyle kentte ayrı bir yankı bulduğu bildirildi. Takımın namağlup şampiyonluğu yerel spor çevrelerinde ve taraftarlar arasında coşkuyla karşılandı.

MİNE ERCAN