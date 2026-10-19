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Ay-yıldızlılar Nottwil'de namağlup zirveye çıktı

Mine Ercan'ın da formasını giydiği tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımı, İsviçre Nottwil'de B Division'ı namağlup tamamlayıp 41-39'la şampiyon oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ay-yıldızlılar Nottwil'de namağlup zirveye çıktı

Nottwil'de şampiyonluk geldi:

Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da formasını giydiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Division'da tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

final maçı ve skor:

Turnuvanın finalinde ay-yıldızlı ekip, sahaya çıkan Avrupa Karmasını 41-39 mağlup ederek kupayı kaldırdı. Maç boyunca kritik anlarda savunma disiplininin ve takım oyununun belirleyici olduğu gözlemlendi.

denizli'de sevinç:

Milli takımın elde ettiği başarının, memleketi Denizli'den çıkan Mine Ercan nedeniyle kentte ayrı bir yankı bulduğu bildirildi. Takımın namağlup şampiyonluğu yerel spor çevrelerinde ve taraftarlar arasında coşkuyla karşılandı.

MİNE ERCAN

MİNE ERCAN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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