Kaş’ta kadın muhtarlar er meydanında, başpehlivan Erkan Taş kupayı aldı

kaş’ta muhtarlar günü öncesi er meydanında buluştu:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde Kaş’ta 19 ilçeden gelen kadın muhtarlarla bir araya geldi. Gün, sabah kahvaltısıyla başladı; muhtarların talebi üzerine ekip er meydanına geçerek yağlı güreş müsabakalarını izledi. Özdemir, kadın muhtarların teklifini geri çevirmediklerini belirterek bu geleneğe destek verdiklerini vurguladı.

Etkinlik boyunca kadın muhtarlar, tribünde yer almanın yanı sıra kuraya katıldı ve pehlivanlarla birlikte dev Türk bayrağıyla alanda tur attı. Başkan Vekili Özdemir, bir Yörük kızı olarak ata sporuna maddi ve manevi destek sunmaya devam edeceklerini söyledi ve cinsiyet ayrımı gözetmeden bu kültürel mirasa sahip çıkılacağını ifade etti.

güreşlerin sonucu ve ödül töreni:

Türkiye Yağlı Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Gelişim Ligi’nin Kaş etabında, her boydan 450’den fazla güreşçi mücadele etti. Günün sonunda 5. Kaş Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin birincisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına güreşen 2026 Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş oldu.

Kupa töreninde Taş’a madalya, kupa ve altın kemer Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan tarafından takdim edildi. Özdemir, dualı çayırda ter döken tüm güreşçileri tebrik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporuna desteğinin süreceğini belirtti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, KAŞ'TA 19 İLÇEDEN GELEN KADIN MUHTARLARLA BİRLİKTE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ ÖNCESİNDE ÖNCE KAHVALTIDA BULUŞTU, ARDINDAN YAĞLI GÜREŞLERİ İZLEDİ.