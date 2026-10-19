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Sason'da genç sporcular cumhuriyet kupasında kıyasıya yarıştı

Sason'da 110 öğrenci, Okullar Arası Atletizm Ferdi Cumhuriyet Kupası'nda yarıştı; organizasyon dostluk, dayanışma ve fair-play ruhuyla tamamlandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sason'da genç sporcular cumhuriyet kupasında kıyasıya yarıştı

Sason'da cumhuriyet kupası coşkusu

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Atletizm Ferdi Cumhuriyet Kupası Yarışmaları, ilçe genelinden gelen öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi ve sporseverlere renkli görüntüler sundu.

Yarışmanın gerçekleştiği alan:

Organizasyon, ilçe sentetik çim sahası'nda yapıldı. Farklı okullardan gelen öğrenciler, pist ve saha branşlarında performans sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmalar sırasında izleyiciler heyecanlı anlara tanıklık etti.

Eğitim ve fair-play vurgusu:

Etkinlikte sadece başarı değil, dostluk, dayanışma ve Fair-Play ruhu da ön plana çıktı. Genç sporcuların fiziksel becerilerini geliştirmek ve spora olan ilgilerini artırmak amacıyla yapılan yarışmalar, rekabetin yanında eğitimsel bir değer taşıdı.

Toplam 110 öğrenci'nin katıldığı organizasyonda, öğretmenler ve görevli personel düzenin sağlanması ve yarışma kurallarının uygulanmasında aktif rol aldı. Yarışmalar boyunca sporcu güvenliği ve adil müsabaka öncelikli tutuldu.

Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yarışmalara katılan tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu ve organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ile görev alan herkese teşekkür etti. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştiren bir faaliyet olarak tamamlandı.

SASON’DA CUMHURİYET KUPASI ATLETİZM YARIŞMALARINA 110 ÖĞRENCİ KATILDI

SASON’DA CUMHURİYET KUPASI ATLETİZM YARIŞMALARINA 110 ÖĞRENCİ KATILDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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