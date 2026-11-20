etkinlik bilgileri:

Germencik Belediyesi’nin kültür ve sanat programı kapsamında Kim Bu Gelen? adlı oyun, Begüm Topçu Turay ve Cantuğ Turay’ın sahnelediği kadrosuyla izleyiciye ücretsiz olarak sunulacak. Belediye Başkanı Burak Zencirci duyurusunda oyunun 27 Kasım 2026 tarihinde, saat 20.00'de Germencik Belediyesi Konferans Salonunda sahneleneceğini bildirdi.

oyunun kadrosu ve yönetimi:

Oyunda başrolleri üstlenen Begüm Topçu Turay ile Cantuğ Turay sahne alacak; oyunun yönetmenliğini Cantuğ Turay üstleniyor. Duyuruda organizasyonun Sahne Germencik kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

katılım ve davet:

Etkinliğin ücretsiz olarak düzenleneceğini vurgulayan Başkan Burak Zencirci, tüm Germenciklileri tiyatroseverlerle buluşmaya davet etti ve akşamın keyifli geçmesini hedeflediklerini söyledi.

BEGÜM TOPÇU TURAY VE CANTUĞ TURAY’IN ROL ALDIĞI “KİM BU GELEN?” ADLI TİYATRO OYUNU, 27 KASIM’DA GERMENCİK BELEDİYESİ KONFERANS SALONU’NDA ÜCRETSİZ OLARAK SAHNELENECEK.